Остановка помощи США ослабила украинскую кибербезопасность на фоне хакерских атак РФ

Украина имеет сложности с кибербезопасностью без помощи США

Как сообщают источники Bloomberg, контракты Украины и США были аннулированы или приостановлены. По словам источников, США помогли Украине противостоять российским попыткам диверсий на электростанциях и проникновению в Кабинет министров, высшему органу государственной исполнительной власти в стране.

Между тем, запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности украинской инфраструктуры, так и не были доставлены.

За последние пять лет только Агентство США по международному развитию выделило более 200 миллионов долларов на помощь Украине в сфере кибербезопасности. Агентство национальной безопасности и кибернетическое командование США также оказывали помощь.

Американская помощь в сфере кибербезопасности включала в себя поддержку специалистов, обучение, оборудование и программное обеспечение для организаций по всей Украине, в том числе для десятков правительственных учреждений и ведомств, а также для ключевых поставщиков газа и электроэнергии, национального банка и ядерных объектов. Поделиться

По словам источников Bloomberg, американское финансирование стало самым большим источником поддержки Украины в области кибербезопасности.

Гранты USAID финансировали несколько инициатив по кибербезопасности в Украине, некоторые из которых были одобрены при первой администрации Трампа, включая усилия по защите избирательной инфраструктуры страны и ее дипломатических сетей связи.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 г. USAID увеличило финансирование проектов по кибербезопасности, поскольку российские хакеры активизировали свои попытки саботировать украинские компьютерные сети.

Однако с января 2025 года Трамп прекратил критически важную поддержку со стороны США, включая военные поставки и, порой, обмен разведданными.

Помощь США в сфере кибербезопасности остается критически важной, в том числе для защиты правительственных структур, телекоммуникационных компаний и энергетических предприятий от кибератак.