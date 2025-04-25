Остановка помощи США ослабила украинскую кибербезопасность на фоне хакерских атак РФ

Украинская кибербезопасность значительно ослабла после прекращения помощи со стороны США.
Главные тезисы
- США помогли Украине противостоять российским попыткам диверсий на электростанциях и проникновению в Кабинет Министров.
- Американское финансирование стало самым большим источником поддержки Украины в области кибербезопасности.
- Однако с января 2025 года Трамп прекратил критически важную поддержку со стороны США, включая военные поставки и, порой, обмен разведданными.
Украина имеет сложности с кибербезопасностью без помощи США
Как сообщают источники Bloomberg, контракты Украины и США были аннулированы или приостановлены. По словам источников, США помогли Украине противостоять российским попыткам диверсий на электростанциях и проникновению в Кабинет министров, высшему органу государственной исполнительной власти в стране.
Между тем, запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности украинской инфраструктуры, так и не были доставлены.
За последние пять лет только Агентство США по международному развитию выделило более 200 миллионов долларов на помощь Украине в сфере кибербезопасности. Агентство национальной безопасности и кибернетическое командование США также оказывали помощь.
По словам источников Bloomberg, американское финансирование стало самым большим источником поддержки Украины в области кибербезопасности.
Гранты USAID финансировали несколько инициатив по кибербезопасности в Украине, некоторые из которых были одобрены при первой администрации Трампа, включая усилия по защите избирательной инфраструктуры страны и ее дипломатических сетей связи.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 г. USAID увеличило финансирование проектов по кибербезопасности, поскольку российские хакеры активизировали свои попытки саботировать украинские компьютерные сети.
Однако с января 2025 года Трамп прекратил критически важную поддержку со стороны США, включая военные поставки и, порой, обмен разведданными.
Помощь США в сфере кибербезопасности остается критически важной, в том числе для защиты правительственных структур, телекоммуникационных компаний и энергетических предприятий от кибератак.
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