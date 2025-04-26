Атака России на Днепропетровщину — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Днепропетровщину — есть погибший и раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
В Каменском снова жертвы в результате атак РФ
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Ночью 26 апреля российский ударный дрон атаковал девятиэтажку в Каменском Днепропетровской области. Согласно последним данным, погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения, среди них – 11-летний ребенок.

Главные тезисы

  • В общей сложности повреждены три многоквартирных дома и шесть автомобилей.
  • В результате ночной атаки был ранен мужчина в Днепровском районе области.

В Каменском снова жертвы в результате атак РФ

Подробности ситуации в городе раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Предварительно есть 3 пострадавших. Среди них — ребенок.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

Он также добавил, что на месте уже работают экстренные службы.

Уже утром Лысак уточнил, что в результате удара дрона вспыхнул пожар в двух квартирах.

Под удар врага попали три многоквартирных дома и шесть автомобилей.

К сожалению, погиб мужчина. Пострадали четверо. 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых — в тяжелом состоянии, — добавил глава ОВА.

Кроме того, известно, что ранения получил мужчина в Днепровском районе области. Также там сообщалось о нескольких пожарах, разрушенном нежилом здании и повреждении ряда предприятий.

Вечером 25 апреля армия РФ атаковала FPV-дронами Межевскую общину Синельниковского района. В результате обстрела был ранен мужчина, а из-за пожара сгорел экскаватор.

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