Атака России на Днепропетровщину — есть погибший и раненые

Ночью 26 апреля российский ударный дрон атаковал девятиэтажку в Каменском Днепропетровской области. Согласно последним данным, погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения, среди них – 11-летний ребенок.

В Каменском снова жертвы в результате атак РФ

Подробности ситуации в городе раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Предварительно есть 3 пострадавших. Среди них — ребенок. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

Он также добавил, что на месте уже работают экстренные службы.

Уже утром Лысак уточнил, что в результате удара дрона вспыхнул пожар в двух квартирах.

Под удар врага попали три многоквартирных дома и шесть автомобилей.

К сожалению, погиб мужчина. Пострадали четверо. 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых — в тяжелом состоянии, — добавил глава ОВА. Поделиться

Кроме того, известно, что ранения получил мужчина в Днепровском районе области. Также там сообщалось о нескольких пожарах, разрушенном нежилом здании и повреждении ряда предприятий.