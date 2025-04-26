Атака России на Днепропетровщину — есть погибший и раненые

Ночью 26 апреля российский ударный дрон атаковал девятиэтажку в Каменском Днепропетровской области. Согласно последним данным, погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения, среди них – 11-летний ребенок.
Главные тезисы
- В общей сложности повреждены три многоквартирных дома и шесть автомобилей.
- В результате ночной атаки был ранен мужчина в Днепровском районе области.
В Каменском снова жертвы в результате атак РФ
Подробности ситуации в городе раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он также добавил, что на месте уже работают экстренные службы.
Уже утром Лысак уточнил, что в результате удара дрона вспыхнул пожар в двух квартирах.
Под удар врага попали три многоквартирных дома и шесть автомобилей.
Кроме того, известно, что ранения получил мужчина в Днепровском районе области. Также там сообщалось о нескольких пожарах, разрушенном нежилом здании и повреждении ряда предприятий.
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