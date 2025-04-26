Похорон Папи Римського. Зеленський і Трампа прибули до Риму
Категорія
Світ
Дата публікації

Похорон Папи Римського. Зеленський і Трампа прибули до Риму

Зеленський і Трамп уже в Римі

Український лідер Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Також туди уже прибув президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною.

Головні тези:

  • Для України важливо бути присутньою на церемонії прощання з Папою Римським.
  • Трамп виступив з заявою щодо завершення війни РФ проти України після прибуття до Риму.

Зеленський і Трамп уже в Римі

Про прибуття українського лідера на церемонію прощання з понтифіком повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Володимир Зеленський прилетів з першою леді та іншими членами делегації.

Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском, — заявив Сергій Никифоров.

За словами самого Зеленського, для України важливо бути присутньою на церемонії прощання з Папою Римським.

Трамп після прибуття до Риму заявив, що “це хороший день для розмов та зустрічей з Росією та Україною”.

На переконання президента США, обидві країни "дуже близькі до угоди”.

Обидві сторони тепер мають зустрітися на найвищому рівні, щоб «завершити справу». Більшість ключових пунктів уже погоджено. Зупиніть кровопролиття, ЗАРАЗ. Ми будемо там, де потрібно, щоб допомогти завершити цю жорстоку й безглузду війну!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. Трамп погодився на вимогу союзників
Трамп вирішив виконати вимогу союзників України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблий і поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
У Камʼянському знову жертви внаслідок атак РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?