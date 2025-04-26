Похорон Папи Римського. Зеленський і Трампа прибули до Риму

Український лідер Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Також туди уже прибув президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною.

Зеленський і Трамп уже в Римі

Про прибуття українського лідера на церемонію прощання з понтифіком повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Володимир Зеленський прилетів з першою леді та іншими членами делегації.

Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском, — заявив Сергій Никифоров. Поширити

За словами самого Зеленського, для України важливо бути присутньою на церемонії прощання з Папою Римським.

Трамп після прибуття до Риму заявив, що “це хороший день для розмов та зустрічей з Росією та Україною”.

На переконання президента США, обидві країни "дуже близькі до угоди”.