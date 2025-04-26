Похороны Папы Римского. Зеленский и Трампа прибыли в Рим

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой прибыл в Рим, чтобы поучаствовать в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Также туда уже прибыл президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой.
Главные тезисы
- Для Украины важно присутствовать на церемонии прощания с Папой Римским.
- Трамп выступил с заявлением о завершении войны РФ против Украины по прибытии в Рим.
Зеленский и Трамп уже в Риме
О прибытии украинского лидера на церемонию прощания с понтификом сообщил представитель президента Сергей Никифоров.
Владимир Зеленский прилетел с первой леди и другими членами делегации.
По словам самого Зеленского, для Украины важно присутствовать на церемонии прощания с Папой Римским.
Трамп по прибытии в Рим заявил, что "это хороший день для разговоров и встреч с Россией и Украиной".
По убеждению президента США, обе страны "очень близки к соглашению".
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