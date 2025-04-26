Похороны Папы Римского. Зеленский и Трампа прибыли в Рим

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой прибыл в Рим, чтобы поучаствовать в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Также туда уже прибыл президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой.

Зеленский и Трамп уже в Риме

О прибытии украинского лидера на церемонию прощания с понтификом сообщил представитель президента Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский прилетел с первой леди и другими членами делегации.

Президент Украины прибыл в Рим. Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Поделиться

По словам самого Зеленского, для Украины важно присутствовать на церемонии прощания с Папой Римским.

Трамп по прибытии в Рим заявил, что "это хороший день для разговоров и встреч с Россией и Украиной".

По убеждению президента США, обе страны "очень близки к соглашению".