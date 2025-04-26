Журналисты подловили Трампа на лжи об Украине

Команда телеканала CNN подсчитала, что президент США Дональд Трамп 53 раза публично обещал завершить войну России против Украины за 24 часа. Фактически это указывает на то, что он соврал, а сейчас не желает признать провал своего плана.
Главные тезисы
- Трамп действительно верил, что способен закончить войну за считанные часы.
- Сейчас он снова пытается обмануть весь мир.
Трамп не хочет признать свой провал
Недавно редакция издания Time напомнила главе Белого дома о его обещаниях завершить войну за сутки.
На это Трамп ответил, что говорил подобное в шутку.
Чтобы опровергнуть это утверждение, журналисты обратились к базе данных Factba.se, которая каталогизирует публичные заявления Трампа.
В ней зафиксировано, что американский лидер не менее 53 раз публично, серьезно и последовательно заявлял, что прекратит войну между Россией и Украиной либо в течение 24 часов, либо еще до инаугурации.
К примеру, во время митинга в Айове в 2023 году Трамп уверял, что ему точно удастся остановить кровопролитие.
Более того, в июне 2024 года Трамп пообещал, что урегулирует войну в Украине еще до того, как придет на должность.
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