Журналисты подловили Трампа на лжи об Украине
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Журналисты подловили Трампа на лжи об Украине

Трамп
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Источник:  CNN

Команда телеканала CNN подсчитала, что президент США Дональд Трамп 53 раза публично обещал завершить войну России против Украины за 24 часа. Фактически это указывает на то, что он соврал, а сейчас не желает признать провал своего плана.

Главные тезисы

  • Трамп действительно верил, что способен закончить войну за считанные часы.
  • Сейчас он снова пытается обмануть весь мир.

Трамп не хочет признать свой провал

Недавно редакция издания Time напомнила главе Белого дома о его обещаниях завершить войну за сутки.

На это Трамп ответил, что говорил подобное в шутку.

Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я сказал это, это было сказано в шутку, но также было сказано, что с этим будет покончено.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Чтобы опровергнуть это утверждение, журналисты обратились к базе данных Factba.se, которая каталогизирует публичные заявления Трампа.

В ней зафиксировано, что американский лидер не менее 53 раз публично, серьезно и последовательно заявлял, что прекратит войну между Россией и Украиной либо в течение 24 часов, либо еще до инаугурации.

К примеру, во время митинга в Айове в 2023 году Трамп уверял, что ему точно удастся остановить кровопролитие.

Я сделаю это в течение 24 часов. Все говорят: "Нет, вы не сможете". Абсолютно смогу, — говорил он тогда.

Более того, в июне 2024 года Трамп пообещал, что урегулирует войну в Украине еще до того, как придет на должность.

Он не шутил, — подчеркнули журналисты.

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