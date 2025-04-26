Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Римі

Вранці 26 квітня український лідер Володимир Зеленський зустрічається з американським колегою Дональдом Трампом під час візиту до Рима.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа

Про початок переговорів журналістам розповів речник президента України Сергій Никифоров.

Що важливо розуміти, обидва лідери прибули до Риму для участі у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Ще напередодні зустрічі очільник Білого дому запевнив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським.

За словами американського лідера, “це хороший день для розмов та зустрічей з Росією та Україною”.

На переконання президента США, обидві країни "дуже близькі до угоди”.

Трамп також додав, що обидві сторони тепер мають зустрітися на найвищому рівні, щоб “завершити справу”.