Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Римі

Вранці 26 квітня український лідер Володимир Зеленський зустрічається з американським колегою Дональдом Трампом під час візиту до Рима.
Головні тези:
- Президенти України та США прибули до Риму для участі у похороні Папи Римського Франциска.
- Трамп налаштований на обговорення завершення війни РФ проти України.
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа
Про початок переговорів журналістам розповів речник президента України Сергій Никифоров.
Що важливо розуміти, обидва лідери прибули до Риму для участі у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.
Ще напередодні зустрічі очільник Білого дому запевнив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським.
За словами американського лідера, “це хороший день для розмов та зустрічей з Росією та Україною”.
На переконання президента США, обидві країни "дуже близькі до угоди”.
Трамп також додав, що обидві сторони тепер мають зустрітися на найвищому рівні, щоб “завершити справу”.
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