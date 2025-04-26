Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Римі
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Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Римі

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа
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Джерело:  Суспільне

Вранці 26 квітня український лідер Володимир Зеленський зустрічається з американським колегою Дональдом Трампом під час візиту до Рима.

Головні тези:

  • Президенти України та США прибули до Риму для участі у похороні Папи Римського Франциска.
  • Трамп налаштований на обговорення завершення війни РФ проти України.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа

Про початок переговорів журналістам розповів речник президента України Сергій Никифоров.

Що важливо розуміти, обидва лідери прибули до Риму для участі у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Ще напередодні зустрічі очільник Білого дому запевнив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським.

За словами американського лідера, “це хороший день для розмов та зустрічей з Росією та Україною”.

На переконання президента США, обидві країни "дуже близькі до угоди”.

Трамп також додав, що обидві сторони тепер мають зустрітися на найвищому рівні, щоб “завершити справу”.

Більшість ключових пунктів уже погоджено. Зупиніть кровопролиття, ЗАРАЗ. Ми будемо там, де потрібно, щоб допомогти завершити цю жорстоку й безглузду війну!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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