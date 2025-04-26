Зеленский и Трамп начали переговоры в Риме

Утром 26 апреля украинский лидер Владимир Зеленский встречается с американским коллегой Дональдом Трампом во время визита в Рим.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа

О начале переговоров журналистам рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Что важно понимать, оба лидера прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Еще накануне встречи глава Белого дома заверил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, "это хороший день для разговоров и встреч с Россией и Украиной".

По убеждению президента США, обе страны "очень близки к соглашению".

Трамп также добавил, что обе стороны теперь должны встретиться на самом высоком уровне, чтобы "завершить дело".