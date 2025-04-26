Зеленский и Трамп начали переговоры в Риме

Утром 26 апреля украинский лидер Владимир Зеленский встречается с американским коллегой Дональдом Трампом во время визита в Рим.
Главные тезисы
- Президенты Украины и США прибыли в Рим для участия в похоронах Папы Римского Франциска.
- Трамп настроен на обсуждение завершения войны РФ против Украины.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа
О начале переговоров журналистам рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров.
Что важно понимать, оба лидера прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
Еще накануне встречи глава Белого дома заверил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским.
По словам американского лидера, "это хороший день для разговоров и встреч с Россией и Украиной".
По убеждению президента США, обе страны "очень близки к соглашению".
Трамп также добавил, что обе стороны теперь должны встретиться на самом высоком уровне, чтобы "завершить дело".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-