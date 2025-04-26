Зеленский и Трамп начали переговоры в Риме
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Зеленский и Трамп начали переговоры в Риме

Что известно о встрече Зеленского и Трампа
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Источник:  Суспільне

Утром 26 апреля украинский лидер Владимир Зеленский встречается с американским коллегой Дональдом Трампом во время визита в Рим.

Главные тезисы

  • Президенты Украины и США прибыли в Рим для участия в похоронах Папы Римского Франциска.
  • Трамп настроен на обсуждение завершения войны РФ против Украины.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа

О начале переговоров журналистам рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Что важно понимать, оба лидера прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Еще накануне встречи глава Белого дома заверил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, "это хороший день для разговоров и встреч с Россией и Украиной".

По убеждению президента США, обе страны "очень близки к соглашению".

Трамп также добавил, что обе стороны теперь должны встретиться на самом высоком уровне, чтобы "завершить дело".

Большинство ключевых пунктов уже согласовано. Остановите кровопролитие, СЕЙЧАС. Мы будем там, где нужно, чтобы помочь завершить эту жестокую и бессмысленную войну!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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