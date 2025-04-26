"Має потенціал стати історичною". Зеленський оцінив зустріч з Трампом

26 квітня у Римі український лідер Володимира Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом. За словами глави держави, він позитивно оцінює їхню розмову, адже встиг обговорити з колегою дуже багато важливих питань.

Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом

Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави висловив вдячність американському колезі за продуктивну бесіду.

Сам Трамп поки зустріч з Володимиром Зеленським жодним чином не коментував.

Однак він дав зрозуміти, що продовжує працювати над завершення війни й готовий до нових переговорів з Україною та РФ.