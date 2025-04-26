"Має потенціал стати історичною". Зеленський оцінив зустріч з Трампом

26 квітня у Римі український лідер Володимира Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом. За словами глави держави, він позитивно оцінює їхню розмову, адже встиг обговорити з колегою дуже багато важливих питань.
Головні тези:
- Зеленський не розкрив деталей бесіди, однак дав зрозуміти, що задоволений її результатами.
- Трамп поки не коментував переговори з українським колегою.
Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
На цьому тлі глава держави висловив вдячність американському колезі за продуктивну бесіду.
Сам Трамп поки зустріч з Володимиром Зеленським жодним чином не коментував.
Однак він дав зрозуміти, що продовжує працювати над завершення війни й готовий до нових переговорів з Україною та РФ.
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