Трамп запідозрив Путіна у небажанні завершувати війну проти України
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Трамп запідозрив Путіна у небажанні завершувати війну проти України

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. 
  • Путін, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто хитрує, зауважив Трамп.

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Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.

У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища. Це змушує мене думати, що він, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно поводитися інакше — через "банківські" або "вторинні санкції"? Занадто багато людей гине!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також президент США назвав безглуздою інформацію медіа про те, що Україна повинна повернути собі територію, зокрема Крим, щоб зупинити війну.

Вкрай упереджений і бездарний письменник з Times, виконав вказівки свого редактора і написав, що Україна повинна повернути собі території, включно з, як я розумію, Кримом, і висунув інші безглузді вимоги, щоб зупинити бійню, яка найгірша з часів Другої світової війни. Чому цей легковажний репортер не пише про те, що саме Обама дав змогу Росії захопити Крим в України без жодного пострілу?

Пост Трампа

Крім того, Трамп зазначив, що яку б угоду він не уклав стосовно РФ і України, навіть якщо це буде найкраща угода в історії, то видання The New York Times «все одно говоритиме про неї погано».

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський були у Ватикані на похороні Папи Римського Франциска. Перед церемонією вони провели коротку зустріч, на якій обговорювали "чутливі питання".

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