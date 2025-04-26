Трамп запідозрив Путіна у небажанні завершувати війну проти України

Президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.
Головні тези:
- Трамп заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні.
- Путін, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто хитрує, зауважив Трамп.
Трамп засумнівався у Путіні: що відомо
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Американський лідер заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.
Також президент США назвав безглуздою інформацію медіа про те, що Україна повинна повернути собі територію, зокрема Крим, щоб зупинити війну.
Крім того, Трамп зазначив, що яку б угоду він не уклав стосовно РФ і України, навіть якщо це буде найкраща угода в історії, то видання The New York Times «все одно говоритиме про неї погано».
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський були у Ватикані на похороні Папи Римського Франциска. Перед церемонією вони провели коротку зустріч, на якій обговорювали "чутливі питання".
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