У Білому домі відреагували на зустріч Зеленського та Трампа

Український та американський лідери Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели "дуже продуктивну" зустріч в Римі 26 квітня. Про це повідомили у Білому домі.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

Речник президента України Сергій Никифоров першим офіційно підтвердив зустріч глави держави з американським колегою.

Попри це, він не розкрив жодних подробиць.

Журналісти звертають увагу на те, що ця зустріч стала першою після гучного скандалу у Білому домі, який відбувся 28 лютого.

Ці переговори відбулися в критичний момент, коли команда Трампа намагається всіляко схилити Україну до поступок Росії.

З заявою з цього приводу виступив Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.

Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці і провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом, — заявив він. Поширити

За словами самого Трампа, він розраховує на те, що Україна та США незабаром зможуть домовитися про припинення вогню.