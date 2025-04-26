У Білому домі відреагували на зустріч Зеленського та Трампа

Український та американський лідери Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели "дуже продуктивну" зустріч в Римі 26 квітня. Про це повідомили у Білому домі.
Головні тези:
- З заявою з цього приводу виступив Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.
- Трамп вірить, що незабаром може зупинити війну РФ проти України.
Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського
Речник президента України Сергій Никифоров першим офіційно підтвердив зустріч глави держави з американським колегою.
Попри це, він не розкрив жодних подробиць.
Журналісти звертають увагу на те, що ця зустріч стала першою після гучного скандалу у Білому домі, який відбувся 28 лютого.
Ці переговори відбулися в критичний момент, коли команда Трампа намагається всіляко схилити Україну до поступок Росії.
З заявою з цього приводу виступив Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.
За словами самого Трампа, він розраховує на те, що Україна та США незабаром зможуть домовитися про припинення вогню.
Він також вкотре повторив, що готовий вийти з переговорного процесу, якщо Київ та Москва відмовляться від його пропозицій.
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