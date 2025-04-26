В Белом доме отреагировали на встречу Зеленского и Трампа

Украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели "очень продуктивную" встречу в Риме 26 апреля. Об этом сообщили в Белом доме.
Главные тезисы
- С заявлением по этому поводу выступил Стивен Чунг, директор по коммуникациям Белого дома.
- Трамп верит, что скоро может остановить войну РФ против Украины.
Что известно о встрече Трампа и Зеленского
Спикер президента Украины Сергей Никифоров первым официально подтвердил встречу главы государства с американским коллегой.
Несмотря на это, он не раскрыл никаких подробностей.
Журналисты обращают внимание на то, что эта встреча стала первой после громкого скандала в Белом доме, который произошел 28 февраля.
Эти переговоры прошли в критический момент, когда команда Трампа пытается всячески склонить Украину к уступкам России.
С заявлением по этому поводу выступил Стивен Чунг, директор по коммуникациям Белого дома.
По словам самого Трампа, он рассчитывает на то, что Украина и США в скором времени смогут договориться о прекращении огня.
Он также повторил, что готов выйти из переговорного процесса, если Киев и Москва откажутся от его предложений.
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