Путін готовий до переговорів з Україною без жодних умов

Російський диктатор Володимир Путін заявив посланцю президента США Стівену Віткоффу, що нібито готовий провести переговори з Україною щодо завершення війни без попередніх умов.

Путін різко змінив свою позицію

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Під час вчорашнього спілкування з посланником Трампа Віткоффом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Представник російського диктатора збрехав, що раніше "Путін говорив про це вже неодноразово".

Однак насправді нелегітимний глава Кремля вимагав для початку перемовин з Києвом відставки українського лідера Володимира Зеленського з поста президента України.

Така вимога не сподобалася навіть американського лідеру Дональду Трампу, який заявив, що злий на Путіна через заяви про нелегітимність Зеленського.

Що важливо розуміти, 25 квітня пройшла уже четверта з початку року зустріч між Путіним і Віткоффом.