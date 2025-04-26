Путін готовий до переговорів з Україною без жодних умов
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Путін готовий до переговорів з Україною без жодних умов

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін заявив посланцю президента США Стівену Віткоффу, що нібито готовий провести переговори з Україною щодо завершення війни без попередніх умов.

Головні тези:

  • Путіну довелося відмовитися від усіх своїх вимог до України під тиском команди Трампа.
  • Поки невідомо, чи дійсно Росія налаштована обговорювати з Києвом завершення війни.

Путін різко змінив свою позицію

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Під час вчорашнього спілкування з посланником Трампа Віткоффом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Представник російського диктатора збрехав, що раніше "Путін говорив про це вже неодноразово".

Однак насправді нелегітимний глава Кремля вимагав для початку перемовин з Києвом відставки українського лідера Володимира Зеленського з поста президента України.

Така вимога не сподобалася навіть американського лідеру Дональду Трампу, який заявив, що злий на Путіна через заяви про нелегітимність Зеленського.

Що важливо розуміти, 25 квітня пройшла уже четверта з початку року зустріч між Путіним і Віткоффом.

Офіційна Москва стверджує, що вона дала можливість "додатково зблизити позиції Росії та США" з низки питань, також ішлося "про можливість відновлення прямих переговорів між представниками Росії та України".

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