Трамп впервые раскрыл свой план на следующие 100 дней

Вскоре американский лидер Дональд Трамп подведет итоги 100 первых дней после возвращения в Белый дом. Кроме того, президент США расскажет, чего ждать дальше от него и его команды.
Главные тезисы
- Трамп намерен сосредоточиться на торговых соглашениях и мирных переговорах.
- Также президент США продолжит работу над завершением войны РФ против Украины.
Какими будут следующие 100 дней президентства Трампа
В Белом доме подчеркнули, что президент США сконцентрирует свое внимание на торговых соглашениях и мирных переговорах.
Ни для кого не секрет, что Трамп начал полномасштабную торговую войну, прежде чем приостановить взаимные пошлины и провести переговоры с отдельными странами.
Его команда рассчитывает подписать важные соглашения в течение 90 дней.
По убеждению аналитиков, это очень маловероятно, учитывая тот факт, что Трамп до сих пор не заключил ни одного соглашения.
Кроме того, прогнозируется, что в мае американский лидер совершит длительные визиты за границу.
Трамп намерен отправиться в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Также отмечено, что Трамп продолжит активно работать над завершением войны России против Украины.
К слову, 26 апреля президент США даже предположил, что российский диктатор Владимир Путин не желает прекращать войну и пригрозил России новыми санкциями.
С таким заявлением Трамп выступил после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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