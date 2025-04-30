Україна і США погодили перелік умов для завершення війни

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог офіційно підтвердив, що команди Володимира Зеленського та Дональда Трампа у межах перемовин про завершення війни склали список умов, що налічує 22 "дуже конкретні" дії.

Келлог розкрив деталі домовленостей між Україною та США

Представник Трампа не приховує, що офіційному Києву сподобалися не всі позиції.

Це нормально, коли у вас є переговори. Але ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо. Кіт Келлог Спецпредставник президента США по Україні

Він також відреагував на останні скандальні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Останній нещодавно знову заговорив про “перемогу” Росії у війні проти України.

РФ не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних успіхів… Вони втратили сотні тисяч солдатів, просуваються на метри, а не кілометри. І українці запекло воюють на своїй землі. Тому, коли РФ каже, що перемагає, це не так, — висміяв армію РФ Келлог. Поширити

На його переконання, саме Україна наразі перебуває в хорошій позиції.

Ба більше, її союзники у Європі активно формують сили підтримки без участі США — зокрема, під керівництвом Великої Британії та Франції.