Україна і США погодили перелік умов для завершення війни

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог офіційно підтвердив, що команди Володимира Зеленського та Дональда Трампа у межах перемовин про завершення війни склали список умов, що налічує 22 "дуже конкретні" дії.
Головні тези:
- Келлог переконаний, що Росія не зможе перемогти у війні проти України.
- Він також додав, що підтримка України наразі значно посилюється.
Келлог розкрив деталі домовленостей між Україною та США
Представник Трампа не приховує, що офіційному Києву сподобалися не всі позиції.
Він також відреагував на останні скандальні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Останній нещодавно знову заговорив про “перемогу” Росії у війні проти України.
На його переконання, саме Україна наразі перебуває в хорошій позиції.
Ба більше, її союзники у Європі активно формують сили підтримки без участі США — зокрема, під керівництвом Великої Британії та Франції.
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