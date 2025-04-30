Украина и США согласовали перечень условий для завершения войны
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Политика
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Украина и США согласовали перечень условий для завершения войны

Келлог раскрыл детали договоренностей между Украиной и США
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Источник:  Fox News

Специальный представитель президента США Кит Келлог официально подтвердил, что команды Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках переговоров о завершении войны составили список условий, насчитывающий 22 "очень конкретных" действия.

Главные тезисы

  • Келлог уверен, что Россия не сможет победить в войне против Украины.
  • Он также добавил, что поддержка Украины значительно усиливается.

Келлог раскрыл детали договоренностей между Украиной и США

Представитель Трампа не скрывает, что официальному Киеву понравились не все позиции.

Это нормально, когда у вас есть переговоры. Но мы с ними в достаточно хорошем положении… когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся.

Кит Келлог

Кит Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине

Он также отреагировал на последние скандальные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Последний недавно снова заговорил о "победе" России в войне против Украины.

РФ не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не добилась никаких успехов… Они потеряли сотни тысяч солдат, продвигаются на метры, а не километры. И украинцы ожесточенно воюют на своей земле. Поэтому, когда РФ говорит, что побеждает, это не так, — высмеял армию РФ Келлог.

По его убеждению, именно Украина находится в хорошей позиции.

Более того, ее союзники в Европе активно формируют силы поддержки без участия США — в частности, под руководством Великобритании и Франции.

Они очень очень готовы сейчас усилить, если потребуется, свою поддержку Украины, — добавил Келлог.

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