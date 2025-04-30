Украина и США согласовали перечень условий для завершения войны

Специальный представитель президента США Кит Келлог официально подтвердил, что команды Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках переговоров о завершении войны составили список условий, насчитывающий 22 "очень конкретных" действия.
Главные тезисы
- Келлог уверен, что Россия не сможет победить в войне против Украины.
- Он также добавил, что поддержка Украины значительно усиливается.
Келлог раскрыл детали договоренностей между Украиной и США
Представитель Трампа не скрывает, что официальному Киеву понравились не все позиции.
Он также отреагировал на последние скандальные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Последний недавно снова заговорил о "победе" России в войне против Украины.
По его убеждению, именно Украина находится в хорошей позиции.
Более того, ее союзники в Европе активно формируют силы поддержки без участия США — в частности, под руководством Великобритании и Франции.
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