Редакция издания The Economist обратила внимание на то, что за последние месяцы годовой рост российской экономики обрушился примерно с 5% до 0%. Этому поспособствовали не только инфляция, военные инвестиции, но и снижение цен на нефть из-за пошлин президента США Дональда Трампа.

Трамп продолжает бессознательно уничтожать Россию

Несколько недель назад Центробанк РФ официально признал, что сразу в нескольких секторах происходит снижение объемов производства из-за резкого падения спроса.

Россию все сильнее штормит, и для этого есть немало причин.

В первую очередь речь идет о так называемой "структурной трансформации" экономики.

Нельзя игнорировать тот факт, что в прошлом страна-агрессорка была ориентирована на Запад и давала возможность развиваться частному бизнесу (хотя и с ограничениями).

Однако после полномасштабного вторжения в Украину все резко изменилось, и она развернулась на восток.

Кремль вынужден был тратить сумасшедшие средства: не только на производство оружия, но и в новые логистические цепи для торговли с Китаем и Индией. В настоящее время этот этап уже завершен.

В этом году военные расходы возрастут лишь на 3,4% в реальном измерении — это резкое замедление по сравнению с прошлогодним скачком в 53%. Снижение затрат на "структурную трансформацию" означает замедление роста. Поделиться

Ни для кого не секрет, что инфляция в России уже многие месяцы превышает целевой уровень в 4%.

Более того, в феврале и марте она достигла более 10%.

Также на страну-агрессору оказывает существенное влияние ухудшение внешних условий. Их спровоцировал президент США Дональд Трамп, начав глобальные торговые войны.