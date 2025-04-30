Редакция издания The Economist обратила внимание на то, что за последние месяцы годовой рост российской экономики обрушился примерно с 5% до 0%. Этому поспособствовали не только инфляция, военные инвестиции, но и снижение цен на нефть из-за пошлин президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- В феврале и марте инфляция в России составила более 10%.
- Трамп толкает экономику РФ к краху, хотя и не понимает этого.
Трамп продолжает бессознательно уничтожать Россию
Несколько недель назад Центробанк РФ официально признал, что сразу в нескольких секторах происходит снижение объемов производства из-за резкого падения спроса.
Россию все сильнее штормит, и для этого есть немало причин.
В первую очередь речь идет о так называемой "структурной трансформации" экономики.
Нельзя игнорировать тот факт, что в прошлом страна-агрессорка была ориентирована на Запад и давала возможность развиваться частному бизнесу (хотя и с ограничениями).
Однако после полномасштабного вторжения в Украину все резко изменилось, и она развернулась на восток.
Кремль вынужден был тратить сумасшедшие средства: не только на производство оружия, но и в новые логистические цепи для торговли с Китаем и Индией. В настоящее время этот этап уже завершен.
Ни для кого не секрет, что инфляция в России уже многие месяцы превышает целевой уровень в 4%.
Более того, в феврале и марте она достигла более 10%.
Также на страну-агрессору оказывает существенное влияние ухудшение внешних условий. Их спровоцировал президент США Дональд Трамп, начав глобальные торговые войны.
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