Зустріч Зеленського і Трампа. Чого зміг добитися президент України

Українському лідеру Володимиру Зеленському вистачило лише 15 хвилин переговорів з американським колегою Дональдом Трампом, щоб змінити ставлення останнього до Росії та диктатора Володимира Путіна.

Україна відчуває "обережний оптимізм" щодо мирної угоди

За перші 100 днів, після повернення у Білий дім, Трамп так і не зміг примирити вимогу України про гарантії безпеки з бажанням Росії домогтися публічної капітуляції.

Попри це, нещодавно команда Володимира Зеленського відчула “новий імпульс" у цьому процесі та наразі налаштована оптимістично.

Вся річ у тім, що Трамп врешті-решт усвідомив, з ким має справу в особі російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім того, офіційний Київ все частіше схиляється до думки, що президент США почав поважати Зеленського, адже той не зламався під час найскладніших ситуацій.

Український лідер за відведені 15 хвилин, під час зустрічі в Римі, передав Трампу просте послання: Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія — ні, і тільки Трамп здатний принести мир. Поширити

Як відомо, саме після цієї бесіди Трамп припустив, що Путін "морочить його голову" і не хоче завершувати війну.