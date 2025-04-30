Зустріч Зеленського і Трампа. Чого зміг добитися президент України
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Зустріч Зеленського і Трампа. Чого зміг добитися президент України

Зеленський
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Джерело:  The Economist

Українському лідеру Володимиру Зеленському вистачило лише 15 хвилин переговорів з американським колегою Дональдом Трампом, щоб змінити ставлення останнього до Росії та диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Зустріч Зеленського і Трампа стала доленосною для завершення війни РФ проти України.
  • Президент США почав поважати українського лідера.

Україна відчуває "обережний оптимізм" щодо мирної угоди

За перші 100 днів, після повернення у Білий дім, Трамп так і не зміг примирити вимогу України про гарантії безпеки з бажанням Росії домогтися публічної капітуляції.

Попри це, нещодавно команда Володимира Зеленського відчула “новий імпульс" у цьому процесі та наразі налаштована оптимістично.

Вся річ у тім, що Трамп врешті-решт усвідомив, з ким має справу в особі російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім того, офіційний Київ все частіше схиляється до думки, що президент США почав поважати Зеленського, адже той не зламався під час найскладніших ситуацій.

Український лідер за відведені 15 хвилин, під час зустрічі в Римі, передав Трампу просте послання: Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія — ні, і тільки Трамп здатний принести мир.

Як відомо, саме після цієї бесіди Трамп припустив, що Путін "морочить його голову" і не хоче завершувати війну.

Це була найжорсткіша заява очільника Білого дому щодо російського диктатора.

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