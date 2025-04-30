Введення миротворців в Україну. З якою проблемою зіткнулася Європа
Категорія
Україна
Дата публікації

Введення миротворців в Україну. З якою проблемою зіткнулася Європа

Європа зіштовхнулася з новою проблемою
Джерело:  The Times

Згідно з даними видання The Times, лідери Європи уже усвідомили, що їм буде вкрай важко знайти хоча б 25 000 військовослужбовців для формування "сил стримування" для захисту України під час припинення вогню на фронті.

Головні тези:

  • Британія наполягає на введені в Україну близько 64 тисяч миротворців.
  • Однак для багатьох союзників України цей план видається нереалістичним.

Європа зіштовхнулася з новою проблемою

Як вдалося дізнатися журналістам, адмірал Тоні Радакін, начальник Генштабу Великої Британії, нещодавно поцікавився у своїх колег з континенту, чи можуть вони зібрати 64 тисяч солдат для введення в Україну в разі завершення війни.

Після цього запитання з'ясувалося, що Британія готова надіслати до 10 тисяч військових.

Проте згодом стало відомо, що "немає шансів" на те, що союзники Києва назбирають 64 000 солдатів для цієї місії.

Навіть якщо партнери України зроблять все можливе, вони не зможуть перестрибнути рівень у 25 тисяч.

Головна проблема полягає в тому, що для утримання 64 000 миротворців протягом двох років, з урахуванням ротації, знадобиться аж 256 000 військовослужбовців.

Росія має 800 000 (солдатів — ред.). Дозвольте мені сказати вам: якщо ми не можемо зібрати навіть 64 000, це не виглядає слабкістю — це слабкість, — обурився глава Міноборони Литви Довіле Шакалієне.

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