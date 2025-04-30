Согласно данным издания The Times, лидеры Европы уже осознали, что им будет крайне тяжело найти хотя бы 25 000 военнослужащих для формирования сил сдерживания для защиты Украины во время прекращения огня на фронте.

Европа столкнулась с новой проблемой

Как удалось узнать журналистам, адмирал Тони Радакин, начальник Генштаба Великобритании, недавно поинтересовался у своих коллег с континента, могут ли они собрать 64 тысячи солдат для введения в Украину в случае завершения войны.

После этого вопроса выяснилось, что Британия готова отправить до 10 тысяч военных.

Однако впоследствии стало известно, что нет шансов на то, что союзники Киева соберут 64 000 солдат для этой миссии.

Даже если партнеры Украины сделают все возможное, они не смогут перепрыгнуть уровень в 25 тысяч.

Главная проблема заключается в том, что для содержания 64 000 миротворцев в течение двух лет, с учетом ротации, понадобится 256 000 военнослужащих.