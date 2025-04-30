За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російський диктатор Володимир Путін буде домовлятися про припинення війни винятково з Україною, а не з командою американського лідера Дональда Трампа.
Головні тези:
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція Путіна щодо "перемир'я" є початком прямих переговорів без попередніх умов.
- Зеленський вважає пропозицію диктатора черговою спробою маніпуляцій.
Росія не хоче домовлятися зі США про завершення війни
Пєсков почав цинічно стверджувати, що ситуація в Україні надто складна, щоб бути врегульованою миттєво.
Ба більше, він додав, що Росія має намір досягти тих цілей, які ставились на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Речник Кремля бреше, що Москва віддає перевагу "мирному досягненню" цих цілей, і "Путін залишається відкритий для мирного врегулювання".
За словами Пєскова, домовленість щодо закінчення війни має бути досягнута не із США, а з Україною.
Російський диктатор Володимир Путін, мовляв, готовий до "прямого контакту" з президентом США Дональдом Трампом, якщо виникне така потреба.
Окрім того, Пєсков відреагував на слова українського лідера Володимира Зеленського щодо парад у Москві на 9 травня, назвавши їх "невдалами".
Речник Путіна вкотре заявив про "готовність РФ до прямих переговорів з Україною", а також традиційно поскаржився, що "відповіді від Києва поки немає".
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