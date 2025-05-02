Венс озвучив невтішний прогноз щодо завершення війни РФ проти України

На переконання віцепрезидента США Джея Ді Венса, загарбницька війна, яку Росія уже понад 11 років веде проти України, не зможе завершитися у найближчому майбутньому. Що важливо розуміти, ця заява йде у розріз з попередніми обіцянками команда Дональда Трампа щодо швидкого припинення вогню на фронті.
Головні тези:
- Венс додав, що США будуть робити все можливе, щоб Київ та Москва розпочали реальні перемовини.
- Він наголосив, що зберігає оптимізм у цій ситуації, попри всі наявні виклики.
Команда Трампа дає задній хід
Віцепрезидент США не приховує, що його прогнози щодо завершення війни різко змінилися на тлі останніх подій.
Як відомо, країна-агресорка Росія не хоче зупиняти вогонь на фронті та домовлятися з Україною про конкретні рішення.
За його словами, наразі перед командою Трампа стоїть ключове завдання — допомогти Росії та Україні "знайти компроміс" для закінчення війни.
Віцепрезидент США вкотре звернув увагу на те, що лише Київ та Москва мають дійти згоди й зупинити кровопролиття.
Як зізнався Венс, він досі зберігає оптимізм щодо старту переговорів між Росією та Україною.
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