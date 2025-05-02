Трамп обрав день для святкування перемоги у Другій світовій війні
Категорія
Світ
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Трамп обрав день для святкування перемоги у Другій світовій війні

Donald Trump
Трамп оголосив про своє нове рішення

Як повідомив американський лідер Дональд Трамп, 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – у Першій світовій війні.

Головні тези:

  • На переконання Трампа, саме Штати здійснили ключовий внесок у перемогу в обох світових війнах.
  • Трамп вважає, що потрібно знову почати відзначати свої тріумфи.

Трамп оголосив про своє нове рішення

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що багато союзників США та їхніх партнерів відзначають 8 травня як День перемоги.

На цьому тлі Дональд Трамп почав цинічно стверджувати, що саме Штати зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні.

Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому продовжує запевняти, що саме Штати виграли обидві війни і, мовляв, ніхто не був поруч з ними за силою, хоробрістю чи військовим блиском.

Попри це ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!, — заявив Дональд Трамп.

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