Трамп обрав день для святкування перемоги у Другій світовій війні

Як повідомив американський лідер Дональд Трамп, 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – у Першій світовій війні.

Трамп оголосив про своє нове рішення

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що багато союзників США та їхніх партнерів відзначають 8 травня як День перемоги.

На цьому тлі Дональд Трамп почав цинічно стверджувати, що саме Штати зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні.

Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому продовжує запевняти, що саме Штати виграли обидві війни і, мовляв, ніхто не був поруч з ними за силою, хоробрістю чи військовим блиском.