Як повідомив американський лідер Дональд Трамп, 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – у Першій світовій війні.
Головні тези:
- На переконання Трампа, саме Штати здійснили ключовий внесок у перемогу в обох світових війнах.
- Трамп вважає, що потрібно знову почати відзначати свої тріумфи.
Трамп оголосив про своє нове рішення
Очільник Білого дому звернув увагу на те, що багато союзників США та їхніх партнерів відзначають 8 травня як День перемоги.
На цьому тлі Дональд Трамп почав цинічно стверджувати, що саме Штати зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні.
Очільник Білого дому продовжує запевняти, що саме Штати виграли обидві війни і, мовляв, ніхто не був поруч з ними за силою, хоробрістю чи військовим блиском.
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