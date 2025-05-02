Трамп выбрал день для празднования победы во Второй мировой войне
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп выбрал день для празднования победы во Второй мировой войне

Donald Trump
Трамп объявил о своем новом решении
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Как сообщил американский лидер Дональд Трамп, 8 мая в США будут отмечать День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в Первой мировой войне.

Главные тезисы

  • По убеждению Трампа, именно Штаты внесли ключевой вклад в победу в обеих мировых войнах.
  • Трамп считает, что нужно праздновать свои триумфы.

Трамп объявил о своем новом решении

Глава Белого дома обратил внимание на то, что многие союзники США и их партнеры отмечают 8 мая как День победы.

На этом фоне Дональд Трамп начал цинично утверждать, что именно Штаты сделали гораздо больше, чем любая другая страна для достижения победного результата во Второй мировой войне.

Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома продолжает уверять, что именно Штаты выиграли обе войны и, мол, никто не был рядом с ними по силе, храбрости или военному блеску.

Несмотря на это, мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы! — заявил Дональд Трамп.

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