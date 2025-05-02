Трамп выбрал день для празднования победы во Второй мировой войне

Как сообщил американский лидер Дональд Трамп, 8 мая в США будут отмечать День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в Первой мировой войне.
Главные тезисы
- По убеждению Трампа, именно Штаты внесли ключевой вклад в победу в обеих мировых войнах.
- Трамп считает, что нужно праздновать свои триумфы.
Трамп объявил о своем новом решении
Глава Белого дома обратил внимание на то, что многие союзники США и их партнеры отмечают 8 мая как День победы.
На этом фоне Дональд Трамп начал цинично утверждать, что именно Штаты сделали гораздо больше, чем любая другая страна для достижения победного результата во Второй мировой войне.
Глава Белого дома продолжает уверять, что именно Штаты выиграли обе войны и, мол, никто не был рядом с ними по силе, храбрости или военному блеску.
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