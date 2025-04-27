У Трампа оценили вероятность ужесточения санкции против РФ

По словам главы Госдепа США Марко Рубио, американский лидер Дональд Трамп не исключает возможности усиления давления на Россию с помощью санкций, однако не хочет спешить использовать этот инструмент.

Рубио раскрыл позицию Трампа

Журналисты поинтересовались у американского дипломата, указывают ли последние заявления Трампа о том, что он готов ввести дополнительные санкции против РФ.

По его словам, "еще не время", хотя и президент США не забывает о таком сценарии действий.

Однако то, что он действительно действительно хочет — это мирное соглашение. Он хочет, чтобы смерть и убийство прекратились… Есть варианты, как быть с теми, кого мы считаем ответственными за нежелание мира. Но мы предпочитаем не доходить до этого, потому что это закрывает дверь для дипломатии. Марк Рубио Глава Госдепа США

Как считает дипломат, Штаты — это единственная страна, которая может остановить войну России против Украины.

Рубио обратил внимание на то, что никто, кроме США, не говорит с обеими сторонами.