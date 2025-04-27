У Трампа оценили вероятность ужесточения санкции против РФ
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Экономика
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У Трампа оценили вероятность ужесточения санкции против РФ

Рубио раскрыл позицию Трампа
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Источник:  NBC News

По словам главы Госдепа США Марко Рубио, американский лидер Дональд Трамп не исключает возможности усиления давления на Россию с помощью санкций, однако не хочет спешить использовать этот инструмент.

Главные тезисы

  • В Белом доме утверждают, что вариант с санкциями до сих пор у них на столе.
  • Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для Украины и РФ.

Рубио раскрыл позицию Трампа

Журналисты поинтересовались у американского дипломата, указывают ли последние заявления Трампа о том, что он готов ввести дополнительные санкции против РФ.

По его словам, "еще не время", хотя и президент США не забывает о таком сценарии действий.

Однако то, что он действительно действительно хочет — это мирное соглашение. Он хочет, чтобы смерть и убийство прекратились… Есть варианты, как быть с теми, кого мы считаем ответственными за нежелание мира. Но мы предпочитаем не доходить до этого, потому что это закрывает дверь для дипломатии.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Как считает дипломат, Штаты — это единственная страна, которая может остановить войну России против Украины.

Рубио обратил внимание на то, что никто, кроме США, не говорит с обеими сторонами.

Это важная ответственность и важная возможность, и мы хотим убедиться, что исчерпали все варианты, которые не прошли мимо того, что может сработать и привести к миру, — подчеркнул Рубио.

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У Трампа оценили вероятность ужесточения санкции против РФ
Рубио раскрыл позицию Трампа

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