У Трампа оценили вероятность ужесточения санкции против РФ

По словам главы Госдепа США Марко Рубио, американский лидер Дональд Трамп не исключает возможности усиления давления на Россию с помощью санкций, однако не хочет спешить использовать этот инструмент.
Главные тезисы
- В Белом доме утверждают, что вариант с санкциями до сих пор у них на столе.
- Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для Украины и РФ.
Рубио раскрыл позицию Трампа
Журналисты поинтересовались у американского дипломата, указывают ли последние заявления Трампа о том, что он готов ввести дополнительные санкции против РФ.
По его словам, "еще не время", хотя и президент США не забывает о таком сценарии действий.
Как считает дипломат, Штаты — это единственная страна, которая может остановить войну России против Украины.
Рубио обратил внимание на то, что никто, кроме США, не говорит с обеими сторонами.
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