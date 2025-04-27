У Путина отреагировали на заявление Трампа о "российском" Крыме
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Политика
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У Путина отреагировали на заявление Трампа о "российском" Крыме

Кремль удовлетворен заявлениями Трампа
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков похвастался, что позиции команд российского диктатора Владимира Путина и администрации президента США Дональда Трампа начали совпадать по многим вопросам.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил о согласовании большинства пунктов соглашения по Украине.
  • Однако Кремль отрицает эти утверждения.

Кремль удовлетворен заявлениями Трампа

По словам спикера Путина, пока рано обсуждать любые условия потенциального мирного соглашения по прекращению огня России против Украины.

Таким образом, Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа.

Последний недавно цинично заявил, что Крым останется в составе России, а украинский лидер Владимир Зеленский, мол, “это осознает”.

Работа продолжается. Сейчас рано говорить о любых условиях. Эта работа не может вестись в публичном формате. Это возможно только в дискретном формате.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Представитель Путина обратил внимание на то, что видение американского лидера Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине совпадает с позицией официальной Москвы.

Я не являюсь пресс-секретарем Трампа, я являюсь пресс-секретарем Путина. Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией, добавил он.

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