Спикер Кремля Дмитрий Песков похвастался, что позиции команд российского диктатора Владимира Путина и администрации президента США Дональда Трампа начали совпадать по многим вопросам.

Кремль удовлетворен заявлениями Трампа

По словам спикера Путина, пока рано обсуждать любые условия потенциального мирного соглашения по прекращению огня России против Украины.

Таким образом, Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа.

Последний недавно цинично заявил, что Крым останется в составе России, а украинский лидер Владимир Зеленский, мол, “это осознает”.

Работа продолжается. Сейчас рано говорить о любых условиях. Эта работа не может вестись в публичном формате. Это возможно только в дискретном формате. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Представитель Путина обратил внимание на то, что видение американского лидера Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине совпадает с позицией официальной Москвы.