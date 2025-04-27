Трамп побил позорный антирекорд в первые 100 дней президентства

Рейтинг поддержки американского лидера Дональда Трампа в первые 100 дней после его возвращения в Белый дом рухнул настолько сильно, что сейчас он ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет.
Главные тезисы
- 39% опрошенных американцев заявили о поддержке внешней политики Трампа, в то время как не одобряют ее 60%.
- Об одобрении курса вице-президента Джей Ди Венса сообщили 41%, тогда как 58% недовольны его работой.
Трамп стремительно теряет доверие американцев
Это подтверждают результаты опроса, проведенного компанией SSRS.
Согласно последним данным, политический курс президента США поддерживают 41% опрошенных американцев.
Что важно понимать, это самый плохой показатель со времен Дуайта Эйзенхауэра.
За последние два месяца одобрение политики Трампа снизилось на 4 процентных пункта, а с февраля — на 7 процентных пунктов.
Журналисты обращают внимание на то, что только 22% респондентов выразили решительную поддержку деятельности республиканца в должности президента.
45% американцев не скрывают, что решительно не одобряют ее.
Нельзя также игнорировать тот факт, что одобрение действий Трампа и его команды снижается во всех областях политики.
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