Трамп побил позорный антирекорд в первые 100 дней президентства

Рейтинг поддержки американского лидера Дональда Трампа в первые 100 дней после его возвращения в Белый дом рухнул настолько сильно, что сейчас он ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет.

Трамп стремительно теряет доверие американцев

Это подтверждают результаты опроса, проведенного компанией SSRS.

Согласно последним данным, политический курс президента США поддерживают 41% опрошенных американцев.

Что важно понимать, это самый плохой показатель со времен Дуайта Эйзенхауэра.

За последние два месяца одобрение политики Трампа снизилось на 4 процентных пункта, а с февраля — на 7 процентных пунктов.

Журналисты обращают внимание на то, что только 22% респондентов выразили решительную поддержку деятельности республиканца в должности президента.

45% американцев не скрывают, что решительно не одобряют ее.

С учетом партийных симпатий респондентов в поддержке Трампа сохраняется поляризация — 86% республиканцев одобряют его действия, тогда как 93% демократов не одобряют. Среди "независимых" поддержка Трампа снизилась до 31%. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что одобрение действий Трампа и его команды снижается во всех областях политики.