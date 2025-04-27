Трамп побил позорный антирекорд в первые 100 дней президентства
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Политика
Дата публикации

Трамп побил позорный антирекорд в первые 100 дней президентства

Трамп стремительно теряет доверие американцев
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Источник:  CNN

Рейтинг поддержки американского лидера Дональда Трампа в первые 100 дней после его возвращения в Белый дом рухнул настолько сильно, что сейчас он ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет.

Главные тезисы

  • 39% опрошенных американцев заявили о поддержке внешней политики Трампа, в то время как не одобряют ее 60%.
  • Об одобрении курса вице-президента Джей Ди Венса сообщили 41%, тогда как 58% недовольны его работой.

Трамп стремительно теряет доверие американцев

Это подтверждают результаты опроса, проведенного компанией SSRS.

Согласно последним данным, политический курс президента США поддерживают 41% опрошенных американцев.

Что важно понимать, это самый плохой показатель со времен Дуайта Эйзенхауэра.

За последние два месяца одобрение политики Трампа снизилось на 4 процентных пункта, а с февраля — на 7 процентных пунктов.

Журналисты обращают внимание на то, что только 22% респондентов выразили решительную поддержку деятельности республиканца в должности президента.

45% американцев не скрывают, что решительно не одобряют ее.

С учетом партийных симпатий респондентов в поддержке Трампа сохраняется поляризация — 86% республиканцев одобряют его действия, тогда как 93% демократов не одобряют. Среди "независимых" поддержка Трампа снизилась до 31%.

Нельзя также игнорировать тот факт, что одобрение действий Трампа и его команды снижается во всех областях политики.

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