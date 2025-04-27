Экс-посол США назвал роковую ошибку Трампа относительно России

Президент США Дональд Трамп допускает серьезную ошибку, когда склоняется к идее перезагрузки отношений с Россией. С таким предупреждением выступил 5-й посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст.
Главные тезисы
- Трамп "флиртует" с Россией и Путиным и не задумывается о последствиях для США.
- В Вашингтоне нет окончательного решения, однако ситуация ухудшается.
Трамп выбрал ложный путь
Джон Хербст обращает внимание на то, что доктрина национальной безопасности России прямо называет США главным противником.
В общем, команда Путина никогда этого не скрывала, однако для Трампа даже это не аргумент.
По его убеждению, это не сработало тогда и не сработает сейчас.
Хербст также озвучил предупреждение, что подход Трампа, нацеленный на перезагрузку отношений с Россией, может сильно навредить интересам США и его собственной репутации.
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