Экс-посол США назвал роковую ошибку Трампа относительно России

Президент США Дональд Трамп допускает серьезную ошибку, когда склоняется к идее перезагрузки отношений с Россией. С таким предупреждением выступил 5-й посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст.

Трамп выбрал ложный путь

Джон Хербст обращает внимание на то, что доктрина национальной безопасности России прямо называет США главным противником.

В общем, команда Путина никогда этого не скрывала, однако для Трампа даже это не аргумент.

В то же время в кругу президентских советников чувствуется наивность. Один из них, как вы упоминали, почему-то считает, что можно перезагрузить отношения с Россией. Это была провальная идея администрации Обамы. Эта группа в окружении Трампа высмеивает Обаму за мягкость, критикует Байдена, но в то же время повторяет ту же ошибку — флиртует с идеей перезагрузки, — подчеркнул Хербст. Поделиться

По его убеждению, это не сработало тогда и не сработает сейчас.

Хербст также озвучил предупреждение, что подход Трампа, нацеленный на перезагрузку отношений с Россией, может сильно навредить интересам США и его собственной репутации.