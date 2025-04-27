Експосол США назвав фатальну помилку Трампа щодо Росії

Президент США Дональд Трамп припускається серйозної помилки, коли схиляється до ідеї перезавантаження відносин з Росією. З таким попередженням виступив 5-й надзвичайний посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст.
Головні тези:
- Трамп “фліртує ”з Росією та Путіним та не замислюється про наслідки для США.
- У Вашингтоні наразі немає остаточного рішення, однак ситуація погіршується.
Трамп обрав хибний шлях
Джон Гербст звертає увагу на те, що доктрина національної безпеки Росії прямо називає США головним противником.
Загалом команда Путіна ніколи цього не приховувала, однак для Трампа навіть це не аргумент.
На його переконання, це не спрацювало тоді й не спрацює зараз.
Гербст також озвучив попередження, що підхід Трампа, націлений на перезавантаження відносин з Росією, може дуже нашкодити інтересам США та його власній репутації.
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