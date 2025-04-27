Експосол США назвав фатальну помилку Трампа щодо Росії
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Експосол США назвав фатальну помилку Трампа щодо Росії

Трамп
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Джерело:  Еспресо

Президент США Дональд Трамп припускається серйозної помилки, коли схиляється до ідеї перезавантаження відносин з Росією. З таким попередженням виступив 5-й надзвичайний посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст.

Головні тези:

  • Трамп “фліртує ”з Росією та Путіним та не замислюється про наслідки для США.
  • У Вашингтоні наразі немає остаточного рішення, однак ситуація погіршується.

Трамп обрав хибний шлях

Джон Гербст звертає увагу на те, що доктрина національної безпеки Росії прямо називає США головним противником.

Загалом команда Путіна ніколи цього не приховувала, однак для Трампа навіть це не аргумент.

Водночас у колі президентських радників відчувається наївність. Один із них, як ви згадували, чомусь вважає, що можливо перезавантажити відносини з Росією. Це була провальна ідея адміністрації Обами. Ця група в оточенні Трампа висміює Обаму за м’якість, критикує Байдена, але водночас повторює ту ж помилку — фліртує з ідеєю перезавантаження, — наголосив Гербст.

На його переконання, це не спрацювало тоді й не спрацює зараз.

Гербст також озвучив попередження, що підхід Трампа, націлений на перезавантаження відносин з Росією, може дуже нашкодити інтересам США та його власній репутації.

Ситуація ще розвивається. У Вашингтоні наразі немає остаточного рішення, але ця опція, без сумніву, перебуває на розгляді — додав експосол.

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