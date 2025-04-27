Трамп побив ганебний антирекорд у перші 100 днів президенства

Рейтинг підтримки американського лідера Дональда Трампа у перші 100 днів після його повернення у Білий дім обвалився настільки сильно, що наразі він нижчий ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років.

Трамп стрімко втрачає довіру американців

Це підтверджують результати оптування, яке провела компанія SSRS.

Згідно з останніми даними, політичний курс президента США підтримують 41% опитаних американців.

Що важливо розуміти, це найгірший показник з часів Дуайта Ейзенхауера.

Протягом останніх двох місяців схвалення політики Трампа знизилося на 4 процентних пункти, а з лютого — аж на 7 процентних пунктів.

Журналісти звертають увагу на те, що лише 22% респондентів висловили рішучу підтримку діяльності республіканця на посаді президента.

45% американців не приховують, що рішуче не схвалюють її.

З урахуванням партійних симпатій респондентів, у підтримці Трампа зберігається поляризація — 86% республіканців схвалюють його дії, тоді як 93% демократів не схвалюють. Серед "незалежних" підтримка Трампа знизилася до 31%.

Не можна також ігнорувати той факт, що схвалення дій Трампа та його команди знижується в усіх сферах політики.