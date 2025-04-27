У Путіна відреагували на заяву Трампа про "російський" Крим
Категорія
Політика
Дата публікації

У Путіна відреагували на заяву Трампа про "російський" Крим

Пєсков
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Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков похизувався, що позиції команд російського диктатора Володимира Путіна та адміністрації президента США Дональда Трампа почали збігатися у багатьох питаннях.

Головні тези:

  • Дональд Трамп заявив про узгодження більшості пунктів угоди щодо України.
  • Однак Кремль заперечує ці твердження.

Кремль вдоволений заявами Трампа

За словами спікера Путіна, поки що рано обговорювати будь-які умови потенційної мирної угоди щодо припинення вогню Росії проти України.

Таким чином Дмитро Пєсков відреагував на слова президента США Дональда Трампа.

Останній нещодавно цинічно заявив, що Крим залишиться у складі Росії, а український лідер Володимир Зеленський, мовляв, "це усвідомлює".

Робота триває. Зараз рано говорити про будь-які умови. Робота ця не може вестися в публічному форматі. Це може бути тільки в дискретному форматі.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Представник Путіна звернув увагу на те, що бачення американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні збігається з позицією офіційної Москви.

Я не є прессекретарем Трампа, я є прессекретарем Путіна. Є багато елементів, які дійсно збігаються з нашою позицією, — додав він.

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