У Путіна відреагували на заяву Трампа про "російський" Крим

Речник Кремля Дмитро Пєсков похизувався, що позиції команд російського диктатора Володимира Путіна та адміністрації президента США Дональда Трампа почали збігатися у багатьох питаннях.

Кремль вдоволений заявами Трампа

За словами спікера Путіна, поки що рано обговорювати будь-які умови потенційної мирної угоди щодо припинення вогню Росії проти України.

Таким чином Дмитро Пєсков відреагував на слова президента США Дональда Трампа.

Останній нещодавно цинічно заявив, що Крим залишиться у складі Росії, а український лідер Володимир Зеленський, мовляв, "це усвідомлює".

Робота триває. Зараз рано говорити про будь-які умови. Робота ця не може вестися в публічному форматі. Це може бути тільки в дискретному форматі. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Представник Путіна звернув увагу на те, що бачення американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні збігається з позицією офіційної Москви.