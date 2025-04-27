У Путіна відреагували на заяву Трампа про "російський" Крим

Речник Кремля Дмитро Пєсков похизувався, що позиції команд російського диктатора Володимира Путіна та адміністрації президента США Дональда Трампа почали збігатися у багатьох питаннях.
Головні тези:
- Дональд Трамп заявив про узгодження більшості пунктів угоди щодо України.
- Однак Кремль заперечує ці твердження.
Кремль вдоволений заявами Трампа
За словами спікера Путіна, поки що рано обговорювати будь-які умови потенційної мирної угоди щодо припинення вогню Росії проти України.
Таким чином Дмитро Пєсков відреагував на слова президента США Дональда Трампа.
Останній нещодавно цинічно заявив, що Крим залишиться у складі Росії, а український лідер Володимир Зеленський, мовляв, "це усвідомлює".
Представник Путіна звернув увагу на те, що бачення американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні збігається з позицією офіційної Москви.