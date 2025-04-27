Россияне атаковали КАБами Константиновку — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне атаковали КАБами Константиновку — есть погибшие

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Донецкой области
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Утром российские захватчики сбросили сразу две авиабомбы на частный сектор Константиновки Донецкой области – враг убил трех гражданских, еще 4 получили ранения.

Главные тезисы

  • Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
  • Повреждено 21 домовладение и легковые автомобили.

Что известно о ситуации в Донецкой области

Новую атаку российские оккупанты совершили 27 апреля в 10:48. Армия РФ нанесла 3 авиаудара по Константиновке.

Кроме того, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Средства поражения попали по частному сектору. В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер.

Также указано, что в результате атак врага были ранены две 67 и 73-летние женщины и двое мужчин 77 и 83 лет.

У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы.

По словам местных властей, состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как среднюю тяжесть. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

Под удар врага попало 21 домовладение и легковые автомобили.

При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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