Россияне атаковали КАБами Константиновку — есть погибшие

Утром российские захватчики сбросили сразу две авиабомбы на частный сектор Константиновки Донецкой области – враг убил трех гражданских, еще 4 получили ранения.
Главные тезисы
- Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
- Повреждено 21 домовладение и легковые автомобили.
Что известно о ситуации в Донецкой области
Новую атаку российские оккупанты совершили 27 апреля в 10:48. Армия РФ нанесла 3 авиаудара по Константиновке.
Кроме того, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-250" с модулем УМПК.
Также указано, что в результате атак врага были ранены две 67 и 73-летние женщины и двое мужчин 77 и 83 лет.
У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы.
По словам местных властей, состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как среднюю тяжесть. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.
Под удар врага попало 21 домовладение и легковые автомобили.
При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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