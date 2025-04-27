Силы ПВО уничтожили 11 российских ракет за 2 минуты

Воздушные силы ВСУ раскрыли особенности работы операторов зенитного ракетного комплекса Nasams. Что важно понимать, ЗРК Nasams третьей модификации – один из первых комплексов, переданных союзниками Украине еще 3 года назад.
Главные тезисы
- Ракета AIM-120 AMRAAM, если не попадает, автоматически ликвидируется в воздухе.
- Комплекс Nasams не может работать по баллистическим целям.
Nasams продолжает спасать жизни украинцев
Что важно понимать, ЗРК Nasams третьей модификации имеет командный пункт, из которого осуществляется управление, один радар и пусковые установки.
По словам украинских защитников, каждая пусковая включает в себя 6 зенитных управляемых ракет.
Когда враг начинает воздушное нападение на Украину, летит большое количество ракет.
Радар обнаруживает эти цели, операторы выбирают пусковые, совершают пуск по цели, докладывают о результатах.
На счету подразделения, представленного на видео, более 150 уничтоженных целей, в основном — крылатые ракеты и другие цели.
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