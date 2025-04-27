Силы ПВО уничтожили 11 российских ракет за 2 минуты
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 11 российских ракет за 2 минуты

Nasams продолжает спасать жизни украинцев
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Воздушные силы ВСУ раскрыли особенности работы операторов зенитного ракетного комплекса Nasams. Что важно понимать, ЗРК Nasams третьей модификации – один из первых комплексов, переданных союзниками Украине еще 3 года назад.

Главные тезисы

  • Ракета AIM-120 AMRAAM, если не попадает, автоматически ликвидируется в воздухе.
  • Комплекс Nasams не может работать по баллистическим целям.

Nasams продолжает спасать жизни украинцев

Что важно понимать, ЗРК Nasams третьей модификации имеет командный пункт, из которого осуществляется управление, один радар и пусковые установки.

По словам украинских защитников, каждая пусковая включает в себя 6 зенитных управляемых ракет.

Когда враг начинает воздушное нападение на Украину, летит большое количество ракет.

Радар обнаруживает эти цели, операторы выбирают пусковые, совершают пуск по цели, докладывают о результатах.

На счету подразделения, представленного на видео, более 150 уничтоженных целей, в основном — крылатые ракеты и другие цели.

За одно противовоздушное сражение мы сбили 11 крылатых ракет. Боевая работа продолжалась не больше двух минут. Российские пропагандисты постоянно обвиняют нашу противовоздушную оборону, но это все полное вранье, ракета AIM-120 AMRAAM, если не попадает, она ликвидируется в воздухе. У нее нет такой взрывной силы, как у баллистических ракет РФ, — рассказал один из защитников украинского неба.

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