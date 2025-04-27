Силы ПВО уничтожили 11 российских ракет за 2 минуты

За одно противовоздушное сражение мы сбили 11 крылатых ракет. Боевая работа продолжалась не больше двух минут. Российские пропагандисты постоянно обвиняют нашу противовоздушную оборону, но это все полное вранье, ракета AIM-120 AMRAAM, если не попадает, она ликвидируется в воздухе. У нее нет такой взрывной силы, как у баллистических ракет РФ, — рассказал один из защитников украинского неба.