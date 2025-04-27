Сили ППО знищили 11 російських ракет за 2 хвилини

За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону, але це все повна брехня, ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, вона ліквідовується в повітрі. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети РФ, — розповів один із захисників українського неба.