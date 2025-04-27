Сили ППО знищили 11 російських ракет за 2 хвилини

Повітряні сили ЗСУ розкрили особливості роботи операторів зенітного ракетного комплексу Nasams. Що важливо розуміти, ЗРК Nasams третьої модифікації – один із перших комплексів, які союзники передали Україні ще 3 роки тому.
Головні тези:
- Ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, автоматично ліквідовується в повітрі.
- Комплекс Nasams не може працювати по балістичних цілях.
Nasams продовжує рятувати життя українців
Що важливо розуміти,ЗРК Nasams третьої модифікації має командний пункт, із якого здійснюється управління, один радар і пускові установки.
За словами українських захисників, кожна пускова вміщує у собі 6 зенітних керованих ракет.
Коли ворог починає повітряний напад на Україну — летить велика кількість ракет.
Радар виявляє ці цілі, оператори обирають пускові, здійснюють пуск по цілі, доповідають про результати.
На рахунку підрозділу, який представлено на відео, знищення понад 150 цілей, здебільшого — крилаті ракети та інші цілі.
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