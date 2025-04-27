Сили ППО знищили 11 російських ракет за 2 хвилини
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 11 російських ракет за 2 хвилини

Nasams продовжує рятувати життя українців
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Повітряні сили ЗСУ розкрили особливості роботи операторів зенітного ракетного комплексу Nasams. Що важливо розуміти, ЗРК Nasams третьої модифікації – один із перших комплексів, які союзники передали Україні ще 3 роки тому.

Головні тези:

  • Ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, автоматично ліквідовується в повітрі.
  • Комплекс Nasams не може працювати по балістичних цілях.

Nasams продовжує рятувати життя українців

Що важливо розуміти,ЗРК Nasams третьої модифікації має командний пункт, із якого здійснюється управління, один радар і пускові установки.

За словами українських захисників, кожна пускова вміщує у собі 6 зенітних керованих ракет.

Коли ворог починає повітряний напад на Україну — летить велика кількість ракет.

Радар виявляє ці цілі, оператори обирають пускові, здійснюють пуск по цілі, доповідають про результати.

На рахунку підрозділу, який представлено на відео, знищення понад 150 цілей, здебільшого — крилаті ракети та інші цілі.

За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону, але це все повна брехня, ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, вона ліквідовується в повітрі. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети РФ, — розповів один із захисників українського неба.

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