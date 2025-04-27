Росіяни атакували КАБами Костянтинівку — є загиблі

Вранці російські загарбники скинули одразу дві авіабомби на приватний сектор Костянтинівки Донецької області – ворог вбив трьох цивільних, ще 4 дістали поранення.

Що відомо про ситуацію в Донецькій області

Нову атаку російські окупанти здійснили 27 квітня о 10:48. Армія РФ завдала 3 авіаудари по Костянтинівці.

Окрім того, ворог скинув на населений пункт «ФАБ-250» із модулем УМПК.

Засоби ураження поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям, подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер. Поширити

Також вказано, що внаслідок атак ворога були поранені двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років.

У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої.

За словами місцевої влади, стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу.

Під удар ворога потрапило 21 домоволодіння і легкові автомобілі.