Росіяни атакували КАБами Костянтинівку — є загиблі

Вранці російські загарбники скинули одразу дві авіабомби на приватний сектор Костянтинівки Донецької області – ворог вбив трьох цивільних, ще 4 дістали поранення.
Головні тези:
- Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
- Пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.
Що відомо про ситуацію в Донецькій області
Нову атаку російські окупанти здійснили 27 квітня о 10:48. Армія РФ завдала 3 авіаудари по Костянтинівці.
Окрім того, ворог скинув на населений пункт «ФАБ-250» із модулем УМПК.
Також вказано, що внаслідок атак ворога були поранені двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років.
У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої.
За словами місцевої влади, стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу.
Під удар ворога потрапило 21 домоволодіння і легкові автомобілі.
За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
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