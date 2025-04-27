По убеждению европейского комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, запрет Украины присоединиться к НАТО лишь облегчит российскому диктатору Владимиру Путину планирование его последующих агрессивных действий.
Главные тезисы
- Нелегитимный глава Кремля опасается, что вступление Украины в НАТО разрушит его планы.
- Трамп в этом вопросе стал на сторону России.
Вступление Украины в НАТО ослабит Путина
Кубилюс предупредил международное сообщество о том, что российский диктатор требует не давать Украине членство в НАТО, не потому, что боится нападения на себя с территории Альянса.
Предупреждение Андрюса Кубилюса прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не хочет видеть Украину в Альянсе.
Более того, американский лидер беззастенчиво соврал, что Украина сама спровоцировала вторжение России, когда захотела присоединиться к НАТО.
Журналисты также узнали, что команда Дональда Трампа в Париже передала Украине одностраничный документ, который был подан как "окончательное предложение" о мирном урегулировании.
Как оказалось, Штаты готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
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