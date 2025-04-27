Почему Путин боится вступления Украины в НАТО — объяснение еврокомиссара
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Почему Путин боится вступления Украины в НАТО — объяснение еврокомиссара

Вступление Украины в НАТО ослабит Путина
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Источник:  online.ua

По убеждению европейского комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, запрет Украины присоединиться к НАТО лишь облегчит российскому диктатору Владимиру Путину планирование его последующих агрессивных действий.

Главные тезисы

  • Нелегитимный глава Кремля опасается, что вступление Украины в НАТО разрушит его планы.
  • Трамп в этом вопросе стал на сторону России.

Вступление Украины в НАТО ослабит Путина

Кубилюс предупредил международное сообщество о том, что российский диктатор требует не давать Украине членство в НАТО, не потому, что боится нападения на себя с территории Альянса.

(Россия) опасается, что НАТО будет защищать Украину от следующей агрессии России. "Нет НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии, — подчеркнул еврокомиссар.

Предупреждение Андрюса Кубилюса прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не хочет видеть Украину в Альянсе.

Более того, американский лидер беззастенчиво соврал, что Украина сама спровоцировала вторжение России, когда захотела присоединиться к НАТО.

Журналисты также узнали, что команда Дональда Трампа в Париже передала Украине одностраничный документ, который был подан как "окончательное предложение" о мирном урегулировании.

Как оказалось, Штаты готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

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