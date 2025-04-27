По убеждению европейского комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, запрет Украины присоединиться к НАТО лишь облегчит российскому диктатору Владимиру Путину планирование его последующих агрессивных действий.

Вступление Украины в НАТО ослабит Путина

Кубилюс предупредил международное сообщество о том, что российский диктатор требует не давать Украине членство в НАТО, не потому, что боится нападения на себя с территории Альянса.

(Россия) опасается, что НАТО будет защищать Украину от следующей агрессии России. "Нет НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии, — подчеркнул еврокомиссар. Поделиться

Russia demands ‘no NATO’ for Ukraine. Not because they fear an anti-Russian NATO offensive from Ukrainian territory –but because they fear NATO will defend Ukraine against Russia’s next aggression. ‘No-NATO’ for Ukraine makes it easier for Russia to plan its next aggression. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) April 27, 2025

Предупреждение Андрюса Кубилюса прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не хочет видеть Украину в Альянсе.

Более того, американский лидер беззастенчиво соврал, что Украина сама спровоцировала вторжение России, когда захотела присоединиться к НАТО.

Журналисты также узнали, что команда Дональда Трампа в Париже передала Украине одностраничный документ, который был подан как "окончательное предложение" о мирном урегулировании.