Что происходит на Курщине и Белгородщине — доклад Сырского

27 апреля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александр Сырский о ситуации на фронте. По его словам, на многих направлениях ситуация остается сложной.
Главные тезисы
- Не утихают ожесточенные бои на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях.
- Силы обороны Украины продолжают воевать в Курской и Белгородской областях.
Что известно о ситуации на фронте
По словам Сырского, по состоянию на середину этого дня произошло почти 70 штурмов со стороны российских захватчиков.
Владимир Зеленский подтвердил, что бои продолжаются, а враг делает все возможное, чтобы прорваться вперед.
На этом фоне глава государства выразил особую благодарность Третьей бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины, максимально качественно выполняющей боевые задания на Покровском направлении, а также 59-й отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем.
Как отметил Зеленский, ситуация на фронте указывает на то, что давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно.
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