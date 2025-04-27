Что происходит на Курщине и Белгородщине — доклад Сырского
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на Курщине и Белгородщине — доклад Сырского

Владимир Зеленский
Что известно о ситуации на фронте
Read in English
Читати українською

27 апреля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александр Сырский о ситуации на фронте. По его словам, на многих направлениях ситуация остается сложной.

Главные тезисы

  • Не утихают ожесточенные бои на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях.
  • Силы обороны Украины продолжают воевать в Курской и Белгородской областях.

Что известно о ситуации на фронте

По словам Сырского, по состоянию на середину этого дня произошло почти 70 штурмов со стороны российских захватчиков.

Владимир Зеленский подтвердил, что бои продолжаются, а враг делает все возможное, чтобы прорваться вперед.

Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине устойчивость. Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил особую благодарность Третьей бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины, максимально качественно выполняющей боевые задания на Покровском направлении, а также 59-й отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем.

Также стоит отметить старания 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 47-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как отметил Зеленский, ситуация на фронте указывает на то, что давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США не хотят вводить важные санкции против РФ
Трамп не усиливает экономическое давление на РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп побил позорный антирекорд в первые 100 дней президентства
Трамп стремительно теряет доверие американцев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина отреагировали на заявление Трампа о "российском" Крыме
Кремль удовлетворен заявлениями Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?