Что происходит на Курщине и Белгородщине — доклад Сырского

27 апреля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александр Сырский о ситуации на фронте. По его словам, на многих направлениях ситуация остается сложной.

Что известно о ситуации на фронте

По словам Сырского, по состоянию на середину этого дня произошло почти 70 штурмов со стороны российских захватчиков.

Владимир Зеленский подтвердил, что бои продолжаются, а враг делает все возможное, чтобы прорваться вперед.

Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине устойчивость. Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил особую благодарность Третьей бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины, максимально качественно выполняющей боевые задания на Покровском направлении, а также 59-й отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем.

Также стоит отметить старания 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 47-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Поделиться

Как отметил Зеленский, ситуация на фронте указывает на то, что давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно.