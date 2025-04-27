Що відбувається на Курщині та Бєлгородщині — доповідь Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається на Курщині та Бєлгородщині — доповідь Сирського

Володимир Зеленський
ЗСУ
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27 квітня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександр Сирський щодо ситуації на фронті. За його словами, на багатьох напрямках ситуація залишається складною.

Головні тези:

  • Не вщухають запеклі бої на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.
  • Сили оборони України продовжують воювати у Курській та Бєлгородській областях.

Що відомо про ситуацію на фронті

За словами Сирського, станом на середину цього дня відбулось майже 70 штурмів з боку російських загарбників.

Володимир Зеленський підтвердив, що бої тривають, а ворог робить все можливе, щоб прорватися вперед.

Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави висловив особливу вдячність Третій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України, яка максимально якісно виконує бойові завдання на Покровському напрямку, а також 59 окремій штурмовій бригаді Сил безпілотних систем.

Також варто сьогодні відзначити дії 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 47-ї окремої механізованої бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Як зазначив Зеленський, ситуація на фронті вказує на те, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо.

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