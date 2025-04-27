Чому Путін боїться вступу України в НАТО — пояснення єврокомісара
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Політика
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Чому Путін боїться вступу України в НАТО — пояснення єврокомісара

Путін
Джерело:  online.ua

На переконання європейського комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, заборона України доєднатися до НАТО лише полегшить російському диктатору Володимиру Путіну планування його наступних агресивних дій.

Головні тези:

  • Нелегітимний глава Кремля боїться, що вступ України в НАТО зруйнує його плани.
  • Трамп у цьому питанні став на бік Росії.

Вступ України в НАТО ослабить Путіна

Кубілюс попередив міжнародну спільноту про те, що російський диктатор вимагає не надавати Україні членство в НАТО, не тому що боїться нападу на себе з території Альянсу.

(Росія) боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної агресії Росії. "Ні НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії, — наголосив єврокомісар.

Попередження Андрюса Кубілюса пролунало після того, як президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що не хоче бачити Україну в Альянсі.

Ба більше, американський лідер безсоромно збрехав, що Україна сама спровокувала вторгнення Росії, коли захотіла приєднатись до НАТО.

Журналісти також дізналися, що команда Дональда Трампа у Парижі передала Україні односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

Як виявилося, Штати готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

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