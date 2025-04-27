Чому Путін боїться вступу України в НАТО — пояснення єврокомісара

На переконання європейського комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, заборона України доєднатися до НАТО лише полегшить російському диктатору Володимиру Путіну планування його наступних агресивних дій.

Вступ України в НАТО ослабить Путіна

Кубілюс попередив міжнародну спільноту про те, що російський диктатор вимагає не надавати Україні членство в НАТО, не тому що боїться нападу на себе з території Альянсу.

(Росія) боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної агресії Росії. "Ні НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії, — наголосив єврокомісар. Поширити

Russia demands ‘no NATO’ for Ukraine. Not because they fear an anti-Russian NATO offensive from Ukrainian territory –but because they fear NATO will defend Ukraine against Russia’s next aggression. ‘No-NATO’ for Ukraine makes it easier for Russia to plan its next aggression. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) April 27, 2025

Попередження Андрюса Кубілюса пролунало після того, як президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що не хоче бачити Україну в Альянсі.

Ба більше, американський лідер безсоромно збрехав, що Україна сама спровокувала вторгнення Росії, коли захотіла приєднатись до НАТО.

Журналісти також дізналися, що команда Дональда Трампа у Парижі передала Україні односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.