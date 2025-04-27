У Трампа оцінили ймовірність посилення санкції проти РФ
Категорія
Економіка
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У Трампа оцінили ймовірність посилення санкції проти РФ

Рубіо розкрив позицію Трампа
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Джерело:  NBC News

За словами очільника Держдепу США Марко Рубіо, американський лідер Дональд Трамп не відкидає можливість посилення тиску на Росію за допомогою санкцій, однак не хоче поспішати використовувати цей інструмент. 

Головні тези:

  • У Білому домі стверджують, що варіант з санкціями досі у них на столі.
  • Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для України та РФ.

Рубіо розкрив позицію Трампа

Журналісти поцікавилися в американського дипломата, чи вказують останні заяви Трампа на те, що він готовий ввести додаткові санкції проти РФ.

За його словами, "ще не час", хоча й президент США не забуває про такий сценарій дій.

Однак те, що він (Трамп — ред.) справді хоче — це мирну угоду. Він хоче, щоб смерті і вбивства припинилися… Є варіанти, як бути з тими, кого ми вважаємо відповідальними за небажання миру. Але ми вважаємо за краще не доходити до цього, тому що це закриває двері для дипломатії.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Як вважає дипломат, Штати — це єдина країна, яка може зупинити війну Росії проти України.

Рубіо звернув увагу на те, що ніхто крім США не говорить з обома сторонами.

Це важлива відповідальність і важлива нагода, і ми хочемо переконатися, що вичерпали усі варіанти, що не пройшли повз щось, що може спрацювати і привести до миру, — наголосив Рубіо.

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