У Трампа оцінили ймовірність посилення санкції проти РФ

За словами очільника Держдепу США Марко Рубіо, американський лідер Дональд Трамп не відкидає можливість посилення тиску на Росію за допомогою санкцій, однак не хоче поспішати використовувати цей інструмент.
Головні тези:
- У Білому домі стверджують, що варіант з санкціями досі у них на столі.
- Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для України та РФ.
Рубіо розкрив позицію Трампа
Журналісти поцікавилися в американського дипломата, чи вказують останні заяви Трампа на те, що він готовий ввести додаткові санкції проти РФ.
За його словами, "ще не час", хоча й президент США не забуває про такий сценарій дій.
Як вважає дипломат, Штати — це єдина країна, яка може зупинити війну Росії проти України.
Рубіо звернув увагу на те, що ніхто крім США не говорить з обома сторонами.
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