У Трампа оцінили ймовірність посилення санкції проти РФ

За словами очільника Держдепу США Марко Рубіо, американський лідер Дональд Трамп не відкидає можливість посилення тиску на Росію за допомогою санкцій, однак не хоче поспішати використовувати цей інструмент.

Рубіо розкрив позицію Трампа

Журналісти поцікавилися в американського дипломата, чи вказують останні заяви Трампа на те, що він готовий ввести додаткові санкції проти РФ.

За його словами, "ще не час", хоча й президент США не забуває про такий сценарій дій.

Однак те, що він (Трамп — ред.) справді хоче — це мирну угоду. Він хоче, щоб смерті і вбивства припинилися… Є варіанти, як бути з тими, кого ми вважаємо відповідальними за небажання миру. Але ми вважаємо за краще не доходити до цього, тому що це закриває двері для дипломатії. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Як вважає дипломат, Штати — це єдина країна, яка може зупинити війну Росії проти України.

Рубіо звернув увагу на те, що ніхто крім США не говорить з обома сторонами.