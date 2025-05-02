"Ми не будемо посередниками". США звернулися до України та РФ

Команда американського лідера Дональда Трампа попередила, що Білий дім змінить свій підхід до процесу завершення між Росією та Україною. Насамперед йдеться про зменшення його ролі у цьому питанні.
Головні тези:
- Дональд Трамп поки не хоче вводити нові санкції проти Росії.
- Тягар завершення війни більше не буде на плечах США.
Штати попередили Київ та Москву про важливі зміни
З заявою з цього приводу виступила спікерка Державного департаменту Теммі Брюс.
Вона дала зрозуміти, що поки Трамп не збирається посилювати санкції проти Росії, а продовжить активно використовувати дипломатичні інструменти.
Брюс офіційно підтвердила, що Штати дійсно мають намір "змінити підхід" до завершення російсько-української війни.
За її словами, настав час, коли Києву та Москві потрібно презентувати і розвинути конкретні ідеї на цьому шляху.
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