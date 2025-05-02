"Ми не будемо посередниками". США звернулися до України та РФ

Ми не будемо посередниками. Це те, про що я згадувала у вівторок. Характер того, як це зміниться — це те, що ми все ще віддані цій справі і прагнемо зробити та робимо те, що можемо. Але ми не збираємося за першим покликом літати по всьому світу і бути медіатором зустрічей, це тепер між двома сторонами, — пояснила речниця Держдепу.