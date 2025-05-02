Західна розвідка дізналася про різку зміну планів Путіна щодо України

Як вдалося дізнатися західним розвідникам, російський диктатор Володимир Путін міг змінити свої цілі у війні проти України, оскільки переоцінив свої можливості та сили. Найімовірніше, він сконцентрується на вже окупованих українських територіях та вирішенні економічних проблем.

Чого далі очікувати від Путіна

За словами інсайдерів у розвідці, російський диктатор вирішив зосередитися на короткострокових цілях.

Насамперед йдеться про зміцнення його контролю над окупованими територіями України.

Окрім того, нелегітимний глава Кремля більше не може ігнорувати той факт, що економіка Росії стикнулася з масштабними проблемами, які можуть призвести до її тотального краху.

На переконання журналістів, це відображає еволюцію в порівнянні з нещодавніми оцінками американських і західних розвідок.

Що важливо розуміти, ще не так давно Путін вважав, що поточний стан війни йому вигідний, що у нього є імпульс, а також людські ресурси для того, щоб вести більш тривалу війну проти України.