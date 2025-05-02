Угода про надра. Коли Україна та США можуть отримати перші прибутки
Категорія
Економіка
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Угода про надра. Коли Україна та США можуть отримати перші прибутки

Реалізовувати угоду про надра буде непросто
Джерело:  Reuters

Інформаційна агенція Reuters звертає увагу на те, що прибутки від так званої "угоди про надра" між Україною та США можуть надійти не раніше ніж через 10 років. За словами журналістів, отримати фінансову вигоду буде вкрай непросто через війну, знищену Росією інфраструктуру та відсутність геологічних досліджень.

Головні тези:

  • Україні доволі довго доведеться розвивати гірничий сектор, адаптуючись до складних умов війни.
  • Не так багато інвесторів наважаться ризикувати своїми грошима, тому це також може стати проблемою.

Реалізовувати угоду про надра буде непросто

Щоб реально оцінити перспективи для України та США, журналісти поспілкувалися з низкою експертів у цій галузі.

За словами останніх, розробка у країнах з розвиненим гірничим сектором, таких як Канада чи Австралія, займає від 10 до 20 років.

Що стосується України, то тут цей термін може бути ще довшим через велику кількість викликів.

Насамперед, звичайно, йдеться про війну, яку Росія веде проти України уже понад 11 років.

Не можна також ігнорувати той факт, що енергетична, транспортна та логістична інфраструктури зазнала значних руйнувань.

Ба більше, експерти попередили, що більшість родовищ досі не мають повноцінних геологічних досліджень, які б підтвердили економічну доцільність їх розробки.

З інвестиціями також можуть виникнути серйозні проблеми.

З заявою з цього приводу виступив керівник відділу мінералів у консалтинговій компанії Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово експортуватися з України, то це ілюзії. Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестиції в Україну, коли вони мають альтернативи — інвестувати в критично важливі мінерали в країнах, де немає війни, — наголосив експерт.

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