Соглашение о недрах. Когда Украина и США могут получить первые доходы
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Экономика
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Соглашение о недрах. Когда Украина и США могут получить первые доходы

Реализовывать соглашение о недрах будет непросто
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Источник:  Reuters

Информационное агентство Reuters обращает внимание на то, что доходы от так называемого "соглашения о недрах" между Украиной и США могут поступить не ранее чем через 10 лет. По словам журналистов, получить финансовую выгоду будет крайне непросто из-за войны, уничтоженной Россией инфраструктуры и отсутствия геологических исследований.

Главные тезисы

  • Украине достаточно долго придется развивать горный сектор, адаптируясь к сложным условиям войны.
  • Не так много инвесторов осмелятся рисковать своими деньгами, поэтому это тоже может стать проблемой.

Реализовывать соглашение о недрах будет непросто

Чтобы реально оценить перспективы для Украины и США, журналисты пообщались с рядом экспертов в этой области.

По словам последних, разработка в странах с развитым горным сектором, таких как Канада или Австралия занимает от 10 до 20 лет.

Что касается Украины, то здесь этот период может быть еще длиннее из-за большого количества вызовов.

В первую очередь, конечно, речь идет о войне, которую Россия ведет против Украины уже более 11 лет.

Нельзя также игнорировать тот факт, что энергетическая, транспортная и логистическая инфраструктуры испытала значительные разрушения.

Более того, эксперты предупредили, что большинство месторождений до сих пор не имеют полноценных геологических исследований, подтверждающих экономическую целесообразность их разработки.

С инвестициями могут возникнуть серьезные проблемы.

С заявлением на этот счет выступил руководитель отдела минералов в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово экспортироваться из Украины, это иллюзии. Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестиции в Украину, когда у них есть альтернативы — инвестировать в критически важные минералы в странах, где нет войны, — подчеркнул эксперт.

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