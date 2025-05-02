Соглашение о недрах. Когда Украина и США могут получить первые доходы

Информационное агентство Reuters обращает внимание на то, что доходы от так называемого "соглашения о недрах" между Украиной и США могут поступить не ранее чем через 10 лет. По словам журналистов, получить финансовую выгоду будет крайне непросто из-за войны, уничтоженной Россией инфраструктуры и отсутствия геологических исследований.

Реализовывать соглашение о недрах будет непросто

Чтобы реально оценить перспективы для Украины и США, журналисты пообщались с рядом экспертов в этой области.

По словам последних, разработка в странах с развитым горным сектором, таких как Канада или Австралия занимает от 10 до 20 лет.

Что касается Украины, то здесь этот период может быть еще длиннее из-за большого количества вызовов.

В первую очередь, конечно, речь идет о войне, которую Россия ведет против Украины уже более 11 лет.

Нельзя также игнорировать тот факт, что энергетическая, транспортная и логистическая инфраструктуры испытала значительные разрушения.

Более того, эксперты предупредили, что большинство месторождений до сих пор не имеют полноценных геологических исследований, подтверждающих экономическую целесообразность их разработки.

С инвестициями могут возникнуть серьезные проблемы.

С заявлением на этот счет выступил руководитель отдела минералов в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.