Соглашение о недрах. Что потребовали США от Украины перед подписанием

Украина и Соединенные Штаты столкнулись с препятствиями "в последние минуты" для подписания соглашения о редкоземельных минералах: возник спор относительно ранее достигнутых договоренностей.

Что хотят США от Украины перед подписанием соглашения о недрах

В материале Financial Times говорится, что проблемы возникли уже тогда, когда первый вице-премьер, министер экономики Юлия Свириденко летела в Вашингтон — команда американского коллеги Скотта Бессента передала ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

США хотят, чтобы Украина подписала и рамочное соглашение, и подробный документ о создании фонда, который позволит завершить соглашение о ископаемых в целом, говорят украинские собеседники.

Украинцы заявили, что счет США был неточным, и что они не могли подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано парламентом страны, прежде чем его можно будет подписать.

По словам источника издания, сегодня, 30 апреля, переговоры о подписании не завершились, потому что Киев стремился пересмотреть условия, согласованные на выходных. В то же время чиновники Штатов обеспокоены, потому что считают, что это снизит прозрачность. Однако документ еще может быть подписан, если украинская сторона вернется к начальным условиям.

Украинский чиновник, участвовавший в переговорах, выразил разочарование американской стороной и предположил, что она "ничем не будет удовлетворена". Поделиться

Он добавил, что шансы заключить соглашение немного лучше, чем 50/50.