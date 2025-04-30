Соглашение о недрах. Что потребовали США от Украины перед подписанием
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Экономика
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Соглашение о недрах. Что потребовали США от Украины перед подписанием

США
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Источник:  FT

Украина и Соединенные Штаты столкнулись с препятствиями "в последние минуты" для подписания соглашения о редкоземельных минералах: возник спор относительно ранее достигнутых договоренностей.

Главные тезисы

  • США хотят, чтобы Украина подписала и рамочное соглашение, и подробный документ о создании фонда.
  • Украина не может подписать оба документа 30 апреля, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано парламентом страны, прежде чем его можно будет подписать.

Что хотят США от Украины перед подписанием соглашения о недрах

В материале Financial Times говорится, что проблемы возникли уже тогда, когда первый вице-премьер, министер экономики Юлия Свириденко летела в Вашингтон — команда американского коллеги Скотта Бессента передала ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

США хотят, чтобы Украина подписала и рамочное соглашение, и подробный документ о создании фонда, который позволит завершить соглашение о ископаемых в целом, говорят украинские собеседники.

Украинцы заявили, что счет США был неточным, и что они не могли подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано парламентом страны, прежде чем его можно будет подписать.

По словам источника издания, сегодня, 30 апреля, переговоры о подписании не завершились, потому что Киев стремился пересмотреть условия, согласованные на выходных. В то же время чиновники Штатов обеспокоены, потому что считают, что это снизит прозрачность. Однако документ еще может быть подписан, если украинская сторона вернется к начальным условиям.

Украинский чиновник, участвовавший в переговорах, выразил разочарование американской стороной и предположил, что она "ничем не будет удовлетворена".

Он добавил, что шансы заключить соглашение немного лучше, чем 50/50.

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