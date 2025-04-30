Угода про надра. Що зажадали США від України перед підписанням

Україна та Сполучені Штати зіштовхнулися з перешкодами "в останні хвилини" для підписання угоди про рідкісноземельні мінерали: виникла суперечка щодо раніше досягнутих домовленостей.

Що хочуть США від України перед підписанням угоди про надра

У матеріалі Financial Times йдеться, що проблеми виникли вже тоді, коли перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко летіла до Вашингтона — команда американського колеги Скотта Бессента передала їй, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

США хочуть, аби Україна підписала і рамкову угоду, і детальний документ про створення фонду, який дозволить завершити угоду про копалини загалом, кажуть українські співрозмовники.

Українці заявили, що рахунок США був неточним, і що вони не могли підписати обидва документи в середу, оскільки угода про фонд має бути ратифікована парламентом країни, перш ніж її можна буде підписати.

За словами джерела видання, сьогодні, 30 квітня, перемовини щодо підписання не завершилися, бо Київ прагнув переглянути умови, узгоджені на вихідних. Водночас чиновники Штатів стурбовані, бо вважають, що це зменшить прозорість. Однак документ ще можуть підписати, якщо українська сторона повернеться до початкових умов.

Український чиновник, який брав участь у перемовинах, висловив розчарування американською стороною й висловив припущення, що вона "нічим не буде задоволеною". Поширити

Він додав, що шанси укласти угоду трохи кращі, за 50/50.