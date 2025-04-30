Угода про надра. Що вирішила Україна
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угода про надра. Що вирішила Україна

Свириденко
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, Україна налаштована врешті-решт підписати угоду щодо корисних копалин. Ба більше, це може відбутися уже 30 квітня.

Головні тези:

  • Команда Зеленського змогла добитися від США значних поступок.
  • Досі остаточно не узгоджені дві інші технічні угоди, які визначатимуть порядок функціонування спільного фонду.

Україна та США знаходяться на фінальному етапі

Як повідомляють інсайдери, очільниця Мінекономіки України Юлія Свириденко вже вирушила до Вашингтона, де вона планує підписати усі необхідні документах.

У межах цієї угоди обидві країни планують створити умови для збільшення інвестицій у гірничодобувну, енергетичну та суміжні галузі України.

Окрім того, вказано, що Білий дім визнає наміри Києва укласти угоду, яка б не конфліктувала з планами приєднання до Європейського Союзу.

Команда Володимира Зеленського змогла добитися ще однієї важливої поступки від адміністрації Дональда Трампа: Штати погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде зараховуватися до їхнього внеску у фонд.

Глава уряду Денис Шмигаль нещодавно офіційно підтвердив, що Білий дім дійсно відмовився від своєї вимоги  — включити в угоду десятки мільярдів доларів допомоги, наданої з 24 лютого 2022 року.

Угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами з метою довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

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