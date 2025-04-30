Соглашение о недрах. Что решила Украина
Категория
Экономика
Дата публикации

Соглашение о недрах. Что решила Украина

Украина и США находятся на финальном этапе
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, Украина настроена в конце концов подписать соглашение о полезных ископаемых. Более того, это может произойти уже 30 апреля.

Главные тезисы

  • Команда Зеленского смогла добиться от США значительных уступок.
  • До сих пор окончательно не согласованы два других технических соглашения, определяющих порядок функционирования совместного фонда.

Украина и США находятся на финальном этапе

Как сообщают инсайдеры, глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко уже отправилась в Вашингтон, где она планирует подписать все необходимые документы.

В рамках этого соглашения обе страны планируют создать условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую, энергетическую и смежные отрасли Украины.

Кроме того, указано, что Белый дом признает намерения Киева заключить соглашение, которое не конфликтовало бы с планами присоединения к Европейскому Союзу.

Команда Владимира Зеленского смогла добиться еще одной важной уступки от администрации Дональда Трампа: Штаты согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет причисляться к их вкладу в фонд.

Глава правительства Денис Шмигаль недавно официально подтвердил, что Белый дом действительно отказался от своего требования — включить в соглашение десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной с 24 февраля 2022 года.

Соглашение укрепляет стратегическое партнерство между сторонами с целью долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России.

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