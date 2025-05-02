Западная разведка узнала о резком изменении планов Путина касательно Украины

Как удалось узнать западным разведчикам, российский диктатор Владимир Путин мог изменить свои цели в войне против Украины, поскольку переоценил свои возможности и силы. Скорее всего, он сконцентрируется на уже оккупированных украинских территориях и решении экономических проблем.
Главные тезисы
- Экономические проблемы России начали оказывать влияние на стратегию Путина в войне.
- Эти резкие изменения планов диктатора открывают шанс для потенциального мирного соглашения.
Чего дальше ждать от Путина
По словам инсайдеров в разведке, российский диктатор решил сосредоточиться на краткосрочных целях.
В первую очередь, речь идет об укреплении его контроля над оккупированными территориями Украины.
Кроме того, нелегитимный глава Кремля больше не может игнорировать тот факт, что экономика России столкнулась с масштабными проблемами, которые могут привести к ее тотальному краху.
По мнению журналистов, это отражает эволюцию по сравнению с недавними оценками американских и западных разведок.
Что важно понимать, еще не так давно Путин считал, что текущее состояние войны ему выгодно, что у него есть импульс, а также человеческие ресурсы для того, чтобы вести более длительную войну против Украины.
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