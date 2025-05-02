Западная разведка узнала о резком изменении планов Путина касательно Украины
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Западная разведка узнала о резком изменении планов Путина касательно Украины

Чего дальше ждать от Путина
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Источник:  CNN

Как удалось узнать западным разведчикам, российский диктатор Владимир Путин мог изменить свои цели в войне против Украины, поскольку переоценил свои возможности и силы. Скорее всего, он сконцентрируется на уже оккупированных украинских территориях и решении экономических проблем.

Главные тезисы

  • Экономические проблемы России начали оказывать влияние на стратегию Путина в войне.
  • Эти резкие изменения планов диктатора открывают шанс для потенциального мирного соглашения.

Чего дальше ждать от Путина

По словам инсайдеров в разведке, российский диктатор решил сосредоточиться на краткосрочных целях.

В первую очередь, речь идет об укреплении его контроля над оккупированными территориями Украины.

Кроме того, нелегитимный глава Кремля больше не может игнорировать тот факт, что экономика России столкнулась с масштабными проблемами, которые могут привести к ее тотальному краху.

По мнению журналистов, это отражает эволюцию по сравнению с недавними оценками американских и западных разведок.

Что важно понимать, еще не так давно Путин считал, что текущее состояние войны ему выгодно, что у него есть импульс, а также человеческие ресурсы для того, чтобы вести более длительную войну против Украины.

Понимание того, что Путин, возможно, изменил свое мышление, сыграло на руку президенту США Дональду Трампу и его переговорщикам, которые считают, что российский правитель может быть больше готов рассмотреть потенциальное мирное соглашение, чем в прошлом.

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