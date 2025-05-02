"Реальний прорив дуже скоро". У Трампа висунули нову вимогу Україні та РФ

Як заявив шеф американської дипломатії Марко Рубіо, Україна та Росія повинні уже незабаром повинні продемонструвати реальний прорив у процесі завершення війни. Саме це підвищить ймовірність того, що США не покинуть переговори.
Головні тези:
- Рубіо вказав на важливість реальних досягнень для продовження участі США у врегулюванні війни.
- За його словами, Штати хочуть сконцентруватися й на інших проблемах на світовій арені.
США хочуть побачити реальний прогрес
Глава Держдепу звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін уже багато років поспіль не може захопити всю Україну.
Як зазначив американський дипломат, у мирному процесі “потрібен реальний прорив дуже скоро”, оскільки президент Трамп "повинен буде прийняти рішення, скільки часу він готовий присвятити цьому".
На цьому тлі Рубіо додав, що у світі нібито є важливіші питання для вирішення.
Він також додав, що Штати не можуть ігнорувати ядерні амбіції Ірану та інші серйозні проблеми.
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