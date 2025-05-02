"Реальный прорыв очень скоро". У Трампа выдвинули требование Украины и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

"Реальный прорыв очень скоро". У Трампа выдвинули требование Украины и РФ

США хотят увидеть реальный прогресс
Читати українською
Источник:  Fox News

Как заявил шеф американской дипломатии Марко Рубио, Украина и Россия должны уже скоро продемонстрировать реальный прорыв в процессе завершения войны. Именно это повысит вероятность того, что США не покинут переговоры.

Главные тезисы

  • Рубио отметил важность реальных достижений для продолжения участия США в урегулировании войны.
  • По его словам, Штаты хотят сконцентрироваться и на других проблемах на мировой арене.

США хотят увидеть реальный прогресс

Глава Госдепа обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин уже много лет не может захватить всю Украину.

Украина же не может оттолкнуть россиян туда, где они были в 2014 году. Мы знаем, где сейчас Россия. Знаем где Украина. Они все еще далеки друг от друга. Они поближе, но все еще далеко.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Как отметил американский дипломат, в мирном процессе "необходим реальный прорыв очень скоро", поскольку президент Трамп "должен будет принять решение, сколько времени он готов посвятить этому".

На этом фоне Рубио добавил, что в мире якобы есть более важные вопросы для решения.

Я не говорю, что война в Украине не важна, но то, что происходит с Китаем, важнее в долгосрочной перспективе для мира, — считает госсекретарь США.

Он также добавил, что Штаты не могут игнорировать ядерные амбиции Ирана и другие серьезные проблемы.

Поэтому в ближайшее время что-нибудь должно произойти для прогресса, иначе президенту придется принимать решение, — подчеркнул Рубио.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль отверг соглашение с США по завершению войны
Россия не хочет договариваться с США о завершении войны
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вэнс озвучил неутешительный прогноз по завершению войны РФ против Украины
Команда Трампа дает задний ход
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Западная разведка узнала о резком изменении планов Путина касательно Украины
Чего дальше ждать от Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?