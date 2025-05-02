"Реальный прорыв очень скоро". У Трампа выдвинули требование Украины и РФ

Как заявил шеф американской дипломатии Марко Рубио, Украина и Россия должны уже скоро продемонстрировать реальный прорыв в процессе завершения войны. Именно это повысит вероятность того, что США не покинут переговоры.

США хотят увидеть реальный прогресс

Глава Госдепа обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин уже много лет не может захватить всю Украину.

Украина же не может оттолкнуть россиян туда, где они были в 2014 году. Мы знаем, где сейчас Россия. Знаем где Украина. Они все еще далеки друг от друга. Они поближе, но все еще далеко. Марк Рубио Глава Госдепа США

Как отметил американский дипломат, в мирном процессе "необходим реальный прорыв очень скоро", поскольку президент Трамп "должен будет принять решение, сколько времени он готов посвятить этому".

На этом фоне Рубио добавил, что в мире якобы есть более важные вопросы для решения.

Я не говорю, что война в Украине не важна, но то, что происходит с Китаем, важнее в долгосрочной перспективе для мира, — считает госсекретарь США. Поделиться

Он также добавил, что Штаты не могут игнорировать ядерные амбиции Ирана и другие серьезные проблемы.