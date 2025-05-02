"Реальный прорыв очень скоро". У Трампа выдвинули требование Украины и РФ

Как заявил шеф американской дипломатии Марко Рубио, Украина и Россия должны уже скоро продемонстрировать реальный прорыв в процессе завершения войны. Именно это повысит вероятность того, что США не покинут переговоры.
Главные тезисы
- Рубио отметил важность реальных достижений для продолжения участия США в урегулировании войны.
- По его словам, Штаты хотят сконцентрироваться и на других проблемах на мировой арене.
США хотят увидеть реальный прогресс
Глава Госдепа обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин уже много лет не может захватить всю Украину.
Как отметил американский дипломат, в мирном процессе "необходим реальный прорыв очень скоро", поскольку президент Трамп "должен будет принять решение, сколько времени он готов посвятить этому".
На этом фоне Рубио добавил, что в мире якобы есть более важные вопросы для решения.
Он также добавил, что Штаты не могут игнорировать ядерные амбиции Ирана и другие серьезные проблемы.
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